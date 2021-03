Potsdam

Schlusslicht beim Impfen, Notbremsen-Kritik und Corona-Schulden in Milliardenhöhe – die Pandemie hat Brandenburg auch ein Jahr nach den ersten Fällen in der Mark im Griff. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zieht im MAZ-Interview Bilanz.

Herr Woidke, vor genau einem Jahr haben Bund und Länder den ersten Lockdown beschlossen. Erinnern Sie sich noch an das Treffen?

Dietmar Woidke: Na klar! Das war am 12. März 2020. Davor hatte ich morgens noch gesagt, dass wir Schulen und Kitas nicht schließen sollten – und am Abend haben wir das Gegenteil davon beschlossen. Seither halte ich mich – durchaus zum Ärger mancher Journalisten – mit Statements vor diesen Runden zurück. Es sorgt nur für Verunsicherung, wenn vor den politischen Entscheidungen tagelang aus allen Länderecken irgendwelche Kommentare kommen. Wir müssen zusammenkommen, beraten und entscheiden. Das erwarten die Menschen zu Recht.

Vor der Pandemie war von Brandenburg als „Gewinnerregion“ die Rede, heute sind wir Schlusslicht bei der Impfquote. Machen Sie sich Sorgen um den Ruf des Bundeslandes?

„Gewinnerregion“ bezieht sich auf Brandenburgs wirtschaftliche Entwicklung. Und das wollen wir bleiben und hart dafür arbeiten, damit es so wird. Zum Impfen: Es geht nicht um eine statistische Platzierung, aber die Rückkehr zur Normalität ist zwingend mit dem Fortschritt beim Impfen verbunden. Deshalb muss das besser werden.

Der Start war sehr chaotisch: Die Hotline 116117 funktionierte nicht, in Potsdam standen 85-Jährige in der Kälte vorm Impfzentrum Schlange. Kann man das nicht besser organisieren?

Muss man. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung, die ja maßgeblich verantwortlich ist, hat offene Worte gefunden: Man hätte schneller Online-Buchungen ermöglichen und Briefe schreiben müssen. Aber das ist jetzt alles Geschichte. Wir müssen zusammenhalten, nach vorn schauen und die Mengen, die wir haben, schnell verimpfen.

Aber die Entscheidung, keine Briefe zu schicken und keine Online-Buchung zu ermöglichen, ist hier in Brandenburg gefallen, in Ihrer Landesregierung.

Ja, und das Gesundheitsministerium hat sich darauf verlassen, dass das klappt. Dennoch tragen wir natürlich auch gemeinsam Verantwortung. Deshalb muss und wird sich jetzt einiges ändern.

Das Gesundheitsministerium hat für viel Geld – rund eine halbe Million Euro – Berater von Kienbaum engagiert, die genau diese Abläufe organisieren sollten. War das herausgeworfenes Geld?

Nie zuvor hat es im Land eine so große und feingliedrige logistische Herausforderung gegeben wie die Impfkampagne. Die Entscheidung zum Abschluss des Beratervertrages ist im Gesundheitsministerium gefallen. Ich gehe davon aus, dass dort die Notwendigkeit geprüft worden ist.

Ihre Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher musste wegen des Impfchaos zuletzt viel Kritik einstecken.

Ja, es geht aber jetzt darum, die Probleme schnell zu lösen und beim Impfen besser zu werden. Dazu stimmen wir uns intensiv ab. Wir stehen gemeinsam in Verantwortung, deshalb gibt es seit Anfang März den regelmäßigen Impf-Jour-fixe bei mir am Tisch. Wir haben jetzt intensivere Abstimmungsprozesse innerhalb der Landesregierung und eine noch engere Abstimmung mit den Landkreisen und kreisfreien Städten. In den letzten Tagen ist die Zahl der Impfungen in Brandenburg deutlich gestiegen. Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Kommt denn jetzt genug Stoff?

Endlich gibt es mehr Impfstoff. Was aber die Zuverlässigkeit angeht, ist noch Luft nach oben. So werden zum Beispiel für Montag 30.000 Dosen angekündigt, aber sie kommen erst am Freitag. Wir müssen auch deshalb weiter vorsichtig agieren. Einen Tiefschlag wie die Ankündigung von Herstellern, dass mal plötzlich tausende Dosen ausfallen, wird es hoffentlich nicht mehr geben – das hat im Januar die ganze Terminvergabe ins Chaos gestürzt.

Wie kann das Impfen schneller gehen?

Wir brauchen fünf Pfade: Impfzentren, mobile Impfteams, Krankenhäuser, Betriebs- und Hausärzte sowie spezielle Lösungen, wie den Impfbus im Kreis Ostprignitz-Ruppin und bald auch in Oberspreewald-Lausitz. Ziel sind bis 25.000 Impfungen am Tag im Laufe des zweiten Quartals. Die Impfzentren werden dabei vorerst die Hauptachse bleiben, weil dort am meisten auf Masse geimpft werden kann. Aber wir müssen mit den Impfungen in Arztpraxen jetzt in die Fläche kommen. Das muss schnell klappen und schneller als von Minister Spahn geplant.

Sie sind bei der Lockerungspolitik ausgeschert. Die Landkreise haben bis zu einer Inzidenz von 200 mehr Gestaltungsmöglichkeiten – dabei gilt bundesweit die Notbremse bei 100. Warum dieser Sonderweg?

Es ist kein Sonderweg, sondern es entspricht der Vereinbarung der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. Sobald sich das Land in die Nähe der 100er-Inzidenz bewegt, tritt das Brandenburger Kabinett zusammen und entscheidet angesichts der aktuellen Situation gemäß der Vereinbarung der Ministerpräsidentenkonferenz.

Was würde dann passieren?

Wir betrachten die Gesamtlage einschließlich Belastung des Gesundheitssystems. Dann werden wir entscheiden. Entscheiden welche Lockerungen, die wir in den letzten Wochen beschlossen haben, rückgängig gemacht werden müssen, um die Infektionsdynamik zu brechen.

Ihr Parteifreund Karl Lauterbach hat Sie wegen der 200er-Inzidenz kritisiert. Haben Sie schon mit ihm gesprochen?

Ich hätte mir gewünscht, dass Herr Lauterbach sich erst informiert und dann twittert. Die Bundeskanzlerin hat nachgefragt und ich habe es ihr erklärt.

Sprechen Sie sich für eine Riegelimpfung in stark betroffenen Gebieten aus, wie Sachsen es im Vogtland jetzt praktiziert? Dort kann jeder Bürger geimpft werden, unabhängig von der Impfreihenfolge?

Derzeit nein. Wenn es allerdings regionale Infektionsherde wie in Sachsen gibt, kann ich das nicht ausschließen. Wir sind im Grundsatz gut beraten, bei der Reihenfolge zu bleiben und die über 65-Jährigen als erste zu impfen. Sie stehen für mehr als 90 Prozent der Todesfälle in der Corona-Epidemie.

Krankenschwestern, Pflegerinnen und Pfleger, Bahnpersonal, Journalisten und Politiker arbeiten selbstverständlich auch an Sonntagen. Warum gilt das nicht für die Impfzentren?

Das Kernproblem sind nicht die Öffnungszeiten, sondern die Lieferung des Impfstoffs. Dennoch sind die Zentren seit dieser Woche täglich vier Stunden länger auf und arbeiten auch samstags. Die Ärzte und ihre Teams leisten sehr viel. Dafür bin ich sehr dankbar. Sollte es deutlich mehr Impfstoff geben, dann schließe ich nicht aus, dass auch sonntags durchgeimpft wird.

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert hat eine Impf-Warteliste anlegen lassen. Finden Sie das gut?

Ja, sehr gut, und viele Landräte machen das bereits ähnlich. Ich freue mich über jede kommunale Idee, die den Impfzug schneller macht. Wir erleben immer wieder, dass in manchen Impfzentren nur 50 oder 70 Prozent der Impftermine genutzt werden. Wenn das klar wird, kann man von der Liste Leute anrufen und ihnen noch am selben Tag einen Impftermin geben.

Warum gibt es in Brandenburg nur einen Impfbus – in Ostprignitz-Ruppin – der den Impfstoff aufs Land bringt?

Für diese gute Idee von Landrat Ralf Reinhardt gibt es bereits Nachahmer. So soll noch im März im Kreis Oberspreewald-Lausitz ein ähnliches Projekt starten. Es ergänzt das Angebot der Hausärzte. Ich halte das für eine tolle Geschichte, entstanden auf kommunaler Ebene. Solche Ideen dürfen nicht durch überbordende Bürokratie ausgebremst werden.

Sind wir Deutsche zu bürokratisch?

Manche Fallstricke legen wir uns aus übergroßer Vorsicht selbst. Und nach der Pandemie müssen wir manches in Frage stellen, das uns gehindert hat, wirklich gut zu sein. Jetzt aber geht es um eine Mangelsituation, die auch noch einige Zeit anhalten wird. Der Impfstoff muss zunächst zu den besonders Gefährdeten. Und das setzt gutes Verwaltungshandeln voraus. Wir können aber auch ganz schnell: Von den rund 4000 Polizistinnen und Polizisten, die operativ tätig sind, sind 3300 schon geimpft. Auch bei den Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern sind wir gut aufgestellt. Ich bin froh, dass es geklappt hat, Bundesgesundheitsminister Spahn davon zu überzeugen, diese wichtigen Gruppen vorzuziehen.

Sind die Bund-Länder-Schalten mit Kanzlerin und Ministerpräsidenten noch sinnvolle Veranstaltungen oder spielen Sie wie Ihr Thüringer Kollege Bodo Ramelow (Linke) schon heimlich Handy-Spiele dabei?

Ich habe keine Handy-Spiele. Ich glaube, wir hatten diese Abstimmungen nicht zu oft, sondern zu selten. Im Sommer hätten wir uns auf Herbst und Winter vorbereiten müssen. Ich hatte das angeregt, aber die Begeisterung dafür war gering.

Seit einem Jahr ist auch die Demokratie im Ausnahmezustand – kann das Parlament nur noch Verordnungen abnicken?

Nein, dieser Eindruck täuscht. Der Rahmen einer neuen Verordnung nach einer Kanzlerin-Runde wird üblicherweise im Parlament vor Kabinettsbeschluss diskutiert. Dabei kann es wichtige Anregungen geben, so wie zum Beispiel auch von den Landräten und Oberbürgermeistern oder aus den Wirtschaftskammern. Und im Gesundheitsausschuss wird am Ende über die Verordnung abgestimmt.

Zur Wirtschaft: Brandenburg besteht nicht nur aus Tesla. Einige Mittelständler mussten schon aufgeben, anderen geht es nicht gut. Die Arbeitslosigkeit zieht trotz des Kurzarbeits-Puffers an. Wie wird das Land aus der Krise kommen?

Nach den Zahlen stehen wir gut da. Wir können aber aufgrund der Masse der staatlichen Hilfen die tatsächliche Situation noch nicht genau abschätzen. Von Anbeginn war unser Ziel, zu vermeiden, was wir in den 1990er-Jahren erleben mussten: Dass die Wirtschaft so kaputtgeht, dass wir Jahrzehnte brauchen, um sie wiederaufzubauen. Dieses Ziel haben wir bisher erreicht.

Das Land hat Milliardenkredite aufgenommen. Macht Ihnen das Bauchschmerzen?

Die Schulden sind bitter, aber zur Wahrheit gehört, dass ich viel größere Bauchschmerzen hätte, wenn wir die Hilfen nicht zahlen würden. Wir hatten im Jahr 2020 Steuerausfälle von rund 900 Millionen Euro. Die Wirtschaft soll nicht nur weiter Menschen beschäftigen, sondern auch weiter Steuern zahlen. Eine Hilfe an Unternehmen, die dann die Krise überstehen, ist viel günstiger, als über Jahrzehnte mit viel Geld die Wirtschaft wiederaufzubauen.

Wird der nächste Haushalt ein Sparhaushalt?

Klar muss auch gespart werden. Aber unsere Finanzministerin Katrin Lange sagt immer: Wir sollten nicht gegen die Krise ansparen. Wir dürfen in der Erholungsphase jetzt nicht die staatlichen Investitionen abwürgen – z.B. in die Bildung oder den Bau digitaler Netze. In die Digitalisierung muss eher mehr Geld fließen. Wir werden aber genauer hinschauen, wo wir Geld ausgeben. Das Gesundheitssystem braucht ebenfalls eine bessere Finanzierung. Wir müssen das gute Versorgungsnetz in der Fläche erhalten.

Wie viele Jahre wird es dauern, die Corona-Schulden abzutragen?

Es wird eine lange Strecke. Die Brandenburger wollen einen soliden Haushalt. Über zehn Jahre haben wir Schulden abgetragen und konnten Geld in die Rücklage packen. Das war wichtig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Brandenburg bei der Wirtschaftskraft bis Ende der 2020er-Jahre im vorderen Feld der Länder liegen wird. Wir sind auf einem guten Weg. Es gibt wenig Regionen in Deutschland, in denen so viel in Industrie investiert worden ist, wie in Brandenburg. Damit verbunden sind entsprechende Steuereinnahmen, die wir auch dringend brauchen. Es geht um die Sicherung und den Ausbau unserer Industrie und dem darauf aufbauenden Mittelstand. Das ist die beste Basis für eine schnelle wirtschaftliche Erholung.

Sie waren 2020 selbst an Corona erkrankt. Spüren Sie Nachwirkungen?

Ich hatte einen milden Verlauf, hatte zeitversetzt ein paar Tage Fieber, Husten und Schnupfen. Eine Woche lang hatte ich keinen Geruchs- und Geschmackssinn, das war seltsam. Ich habe gemerkt, dass die Suppe heiß ist, aber nicht, ob sie versalzen war. Dennoch war die Diagnose ein Schock, die zugleich Demut schafft. In Sachen Sport habe ich ein paar Monate gebraucht, um beim Laufen wieder zügig vorwärtszukommen.

Wann haben wir unser altes Leben zurück?

Das alte Leben wird nicht 1 : 1 zurückkommen. Es ist gut, aus Krisen zu lernen und mit neuem Wissen neu zu starten. Ich gehe davon aus, dass wir weiterhin mit Corona umgehen müssen. Das Virus und seine gefährlichen Varianten werden nicht einfach wieder verschwinden. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass eine jährliche Impfung zur Normalität wird.

Viele Brandenburger fragen sich, wann sie wieder verreisen können. Haben Sie schon für den Sommer gebucht?

Ja. Ich fahre jedes Jahr mit meiner Familie an die Ostsee. Ich hoffe, dass sich die Lage bis dahin entspannt und wir fahren können. Momentan denke ich aber nicht an Urlaub. Aber mal wieder raus und fünf bis zehn Tage andere Eindrücke zu erleben – das wünscht man sich schon.

