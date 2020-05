Ein Routinier für den Rechtsstaat

Potsdam

Die Landesregierung holt sich einen Routinier auf den wichtigen Posten des obersten Strafverfolgers. Andreas Behm dürfte so leicht nichts aus der Ruhe bringen, hat er doch die größte Haftanstalt und die größte Staatsanwaltschaft Deutschlands geführt, gegen Promis, Nazis und Rocker ermittelt. Mit Medien-Shitstorm und Einflussnahme der Politik hat er seine Erfahrungen gesammelt. Als Ministerialbeamter kennt er die Dienstwege - und vermutlich auch ein paar Abkürzungen.

Das Personal ist in die Jahre gekommen

Das sind im Grunde gute Voraussetzungen für den Top-Job im Märkischen. Der promovierte Jurist wird sich insbesondere darum kümmern müssen, mit seinen Mitteln die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaates unter Beweis zu stellen. Denn nichts ist für das Gerechtigkeitsgefühl der Bürger wichtiger als die Strafe, die auf dem Fuße folgt. Schnell aber gründlich sollen Ermittlungen geführt werden – und das mit einem Personal, das in die Jahre gekommen ist.

Brain-Drain in den Anklage-Behörden

Insbesondere aus der Riege der erfahrenen Ermittler, der leitenden Staatsanwälte, geht ein großer Teil in den nächsten fünf bis zehn Jahren in Pension. All die ausgebufften Ankläger nehmen ihr Wissen, ihre Praxis mit in den Ruhestand. Diesen Brain-Drain durch kluge Nachwuchsarbeit auszugleichen, ist zwar nicht sehr glamourös. Das macht die Aufgabe aber kein bisschen leichter.

Von Ulrich Wangemann