Der Klimawandel setzt dem Wald nicht nur in Brandenburg zu. „Trockenheit, Hitze, Stürme haben den Wald in Dauerstress versetzt“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) bei der Vorstellung des Waldzustandsberichts. Gegenüber den Jahren 2018 und 2019 sei zwar eine leichte Regeneration zu beobachten, aber insgesamt befinde sich der 1,1 Millionen Hektar umfassende Wald in einem schlimmen Zustand.

„Ein Viertel der Bäume sind mit deutlichen Schäden zu verzeichnen“, so Vogel. Das ist gegenüber 2019 eine leichte Verbesserung um 12 Prozentpunkte. In jenem Dürrejahr zählten die Fachleute noch bei 37 Prozent der Bäume deutliche Schäden. Der entscheidende Faktor sei die verfügbare Wassermenge, die auch dieses Jahr tendenziell zurückging. Der Experte für Waldschäden bei der Landesforstanstalt in Eberswalde, Rainer Hentschel, bestätigt, dass 2020 die Wasserspeicher nicht aufgefüllt wurden.

Die Eiche leidet am meisten

Am meisten leidet die Eiche. Fast die Hälfte der begutachteten Eichen zeigte deutliche Schäden. Mit einem Blattverlust von knapp 30 Prozent hat die Eiche den schlechtesten Kronenzustand aller Bäume in Brandenburg. „Die Eiche ist leider ein Sorgenkind für uns“, sagt Waldschadensexperte Hentschel. Deutliche Schäden hatten immerhin 40 Prozent der Buchen. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Zustand der Laubbäume aber leicht verbessert. „Das lässt hoffen“, so Umweltminister Vogel.

Zu schaffen macht den Bäumen nicht nur die Trockenheit, sondern auch die enorme Zunahme von Schädlingen wie der Borkenkäfer oder der Eichenprachtkäfer. Letztlich seien alle Baumarten vom Befall der sich in der Wärme massiv ausbreitenden Insekten befallen. Hier funktioniere der Einsatz von Insektiziden nicht, weil sich viele Schädlinge unter der Rinde verbergen.

Die enorme Schädigung habe 2020 zu rund drei Millionen Festmeter Schadholz geführt. Das entspreche etwa dem Umfang des jährlichen Nutzholzes. Das habe Auswirkungen auf den Holzmarkt, wo es ohnehin einen gewaltigen Preisverfall besonders bei den Fichten gibt.

Dass der Schaden 2020 insgesamt geringer ausfiel, führen Politik und Forstverwaltung auf einen paradoxen Effekt der Vorjahre zurück. Die schwachen Bäume sind schon gestorben oder entfernt worden, viele der verbliebenen Laubbäume verzeichnen Verluste in der Krone und haben damit weniger Laub zu versorgen.

Waldumbau mit „Gemischtwarenladen“

Angesichts des Klimawandels wird der Waldumbau umso dringlicher, wie der Leiter der Obersten Forstbehörde, Carsten Leßner, darlegt. Das Land kontere die ungewissen Klimabedingungen mit einem „Gemischtwarenladen“. „Wir versuchen, mit möglichst vielen Baumarten zu kommen.“ Dazu zählen bisher eher wenig beachtete Bäume wie Waldapfelbäume, Birken und Ebereschen. Für die langfristige Strategie gibt es Forschungsprogramme mit Probepflanzungenzusammen mit den Hochschulen .

Nicht alle Baumarten eignen sich. Die Traubeneiche komme beispielsweise mit Trockenheit gut zurecht, sei aber anfällig für Spätfröste. Die Douglasie wachse zwar gut, locke aber, wenn sie in größeren Mengen vorhanden sei, die Schädlinge an. So bleibe die Kiefer die Hauptbaumart, die an die sandigen Böden gut angepasst sei.

Insgesamt bevorzugt Leßner die Aussaat gegenüber dem Setzen von Jungbäumen. „Beim Pflanzen werden Sie immer die Wurzeln deformieren oder kürzen müssen.“ Dies sei gerade bei den trockenen Böden nicht gut. Samen bilden aber von Anfang an lange und angepasste Wurzeln aus.

„Wir haben bisher 87 000 Hektar Wald umgebaut“, so Leßner. „Das ist der berühmte Tropfen auf den heißen Stein.“ Dieses Jahr seien ausgerechnet Eichensaatfelder wegen der Afrikanischen Schweinepest nicht zugänglich gewesen. Außerdem hätten sich die Wildschweine am Samen gütlich getan. Besonders Waldbesitzer mit größeren Flächen ließen sich für die Pflanzprogramme motivieren. Kleinere Waldbesitzer müssen laut Umweltminister Vogel noch stärker animiert werden, in ihren Wald zu investieren. Etwa die Hälfte der EU-Mittel dafür werde nicht abgerufen.

Der größte Feind ist das Schalenwild

Der größte Feind des Waldumbaus sei jedoch das Schalenwild. Wie viel Rehe und Hirsche es gibt, die Jungbäume niederknabbern, weiß das Land nicht. Ihre Zahl scheint aber beständig zuzunehmen. Wenn Jäger durchschnittlich fünf bis zehn Rehe pro 100 Hektar schießen würden, wäre das angemessen, findet Leßner. Derzeit wären es wohl etwa drei Rehe pro 100 Hektar. Die Politik hofft hier auf ökologisches Umdenken der Jägerschaft und eine bessere Zusammenarbeit von Waldbesitzern und Jagdpächtern. „Die Jäger müssen verstehen, dass sie Dienstleister für die Eigentümer sind“, so Leßner.

Für den forstpolitischen Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag, Ingo Senftleben, sind die Ergebnisse des Berichts ein Anlass, den Landesforstbetrieb zu stärken. Die Koalition wolle sich dafür einsetzen, den geplanten Personalzuwachs nochmals um zehn Stellen zu erweitern.

Für den Waldzustandsbericht hatten die Fachleute die Kronen von 1362 Bäumen stichprobenweise begutachtet. Mehr als die Hälfte waren Kiefern, 16 Prozent Buchen und 13 Prozent Eichen. Die Untersuchung deckt ein über das ganze Land Brandenburg verteiltes engmaschiges Netz ab.

