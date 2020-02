Grundeinkommen für alle? Lieber testen statt wegdiskutieren

Potsdam

Die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens spaltet Deutschland. Die einen halten es für überlegenswert, die anderen für eine unfinanzierbare Utopie. Auch viele Unternehmer wie der Drogerie-Chef Götz Werner oder Tesla-Chef Elon Musk haben sich für regelmäßige Grundeinkommen ausgesprochen.

Hat das etwas mit Eigennutz zu tun? Glauben die Bosse, sie könnten die Löhne drücken, wenn der Staat jedem das Existenzminimum sichert? Nein, es hat wohl eher damit zu tun, dass diese Unternehmer eher als Politiker eine Ahnung davon haben, wie moderne Arbeitswelten in Zukunft aussehen könnten. Darin könnten Menschen eine weitaus geringere Rolle spielen.

Zum Grundeinkommen gibt es viele Meinungen, aber nur wenige Fakten. In Europa wurde das Instrument noch nie unter Realbedingungen getestet. Ein Test in Finnland richtete sich nur an Arbeitslose, nicht an Berufstätige. Zeit für einen Modellversuch wäre es also.

Die Idee eines voraussetzungslosen Einkommens wäre zumindest ein Antwortversuch auf Fragen, die bisher ungelöst sind. In einer digitalisierten Arbeitswelt mit smarten Maschinen, Robotern und künstlicher Intelligenz drohen mehr Jobs wegzufallen als neue entstehen. Klingt nach einer Dystopie? Dann wäre die Utopie vielleicht die Antwort.

Von Torsten Gellner