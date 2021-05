Ein letzter schwerer Gang: Faberweg erinnert an Terroropfer aus Falkensee

Falkensee

Der Schmerz ist auch nach mehr als fünf Jahren nicht kleiner geworden als er damals, an diesem 12. Januar 2016, war. An jedes Detail dieses Abends, der das Leben der gesamten Familie von einem Moment auf den anderen völlig veränderte, kann sich Birgit Faber noch erinnern. „Ich stand bei unserem Neujahrsempfang mit mehr als 300 Gästen, als mich die Nachricht erreichte“, blickt sie zurück. „Die Nachricht“, das war der erste Verdacht, dass sich ihre Schwiegereltern, Marianne und Rüdiger Faber, unter den Todesopfern eines islamistischen Selbstmordanschlags auf deutsche Touristen im türkischen Istanbul befanden. In der Nacht, gegen ein Uhr, standen schließlich zwei junge Beamtinnen des Bundeskriminalamts vor der Tür. Aus dem Verdacht wurde Gewissheit.

Die beiden Urfalkenseer haben in der Gartenstadt viele Spuren hinterlassen

Die beiden Urfalkenseer, 71 und 73 Jahre alt, hatten bis dahin zu den aktivsten Bürgern in Falkensee gehört. Über viele Jahre hinweg hatten sie sich ehrenamtlich im TSV Falkensee, dem größten Sportverein der Stadt, engagiert, der von Schwiegertochter Birgit Faber geleitet wird. Sie waren bekannt in der Gartenstadt, in der sie viele Spuren hinterließen. Und man mochte sie – sehr. Davon zeugten die vielen Schreiben, die bei den Hinterbliebenen nach dem schrecklichen Ereignis eingingen. „Für unsere Familie waren die beiden der Mittelpunkt“, erinnert sich Birgit Faber.

Entsprechend dunkel war die Zeit, durch die ganz besonders ihr Ehemann Andreas, aber auch ihre Kinder, die Enkel von Marianne und Rüdiger Faber, in den nachfolgenden Wochen und Monaten gingen. Nicht einfacher machte den Verlust das Verhalten der Behörden. Völlig überfordert seien diese gewesen, blickt Birgit Faber zurück. „Niemand dort wusste, wie er mit uns umgehen sollte“. Bis heute, findet sie, gebe es in Deutschland „keine Opferkultur für Terroropfer. Andere Länder sind uns da weit voraus, wenn man beispielsweise nach Frankreich schaut. Wieso hat man in Deutschland damit so ein Problem? Denkt man, hier gibt es den Terror nicht?“

„Niemand traut sich wirklich an die Hinterbliebenen ran“

Elf Deutsche hatte der Selbstmordattentäter damals in Istanbul mit in den Tod gerissen. „Elf Menschen, überlegen Sie mal. Und Frau Merkel war es nicht möglich, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, um elf Familien ihre Anteilnahme auszusprechen?“ Nicht nur die Bundeskanzlerin, auch Ministerpräsident und Landrat hätten damals keinen Weg gefunden, den Familien die richtigen Worte zukommen zu lassen. „Das hat mich tatsächlich damals am meisten betroffen gemacht. Niemand traut sich wirklich an die Hinterbliebenen ran“, sagt sie nachdenklich. Dabei wäre es ein Schritt gewesen, der auch ihrer Familie damals hätte erheblich helfen können. „Wenn du das Wort Terror hörst, denkst du doch immer, das betrifft mich nicht, das ist alles weit weg. Und dann, auf einmal, bist zu mittendrin.“ Zu einer deutschen Reisegruppe hatten Marianne und Rüdiger Faber gehört, die in Istanbul vor der Weiterreise nach Dubai Zwischenstation gemacht hatte. Das Ehepaar wollte sich mit der Drei-Länder-Reise damals einen lang gehegten Traum erfüllen: Rüdiger Faber habe unbedingt im berühmtesten Hotel in Abu Dhabi übernachten wollen, dem segelförmigen Burj Al Arab. „Sein großer Traum“, erinnert sich Birgit Faber.

Parallelen zum Anschlag auf dem Breitscheidplatz: „Man fühlt sich allein gelassen“

Der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz ein knappes Jahr später im Dezember 2016, gerade einmal 20 Kilometer vom Wohnort der Fabers entfernt, wühlte die Familie ganz besonders auf. Denn: „Das war der Zeitpunkt, an dem uns allen klar war, jetzt ist der Terror in Deutschland angekommen.“ Auch der Umgang mit den Todesopfern des Anschlags im Herzen Berlins und ihren Angehörigen beschäftigt die Falkenseerin bis heute. „Man fühlt sich allein gelassen“, sagt sie und weist zugleich darauf hin, dass es wohl auch nicht ganz einfach sei, mit den Familien von Terroropfern umzugehen, wenn man doch auf der anderen Seite gleichzeitig die Waffenexporte in Krisenregionen ansprechen müsste. Schnell lande man da in der großen Politik. Für trauernde Familien in einer Ausnahmesituation mehr als ein Härtetest. Viele Fragen hätten sie bis heute. Warum die Angehörigen der Opfer bis heute vergessen werden? In Deutschland habe dies offenbar System, findet Birgit Faber.

Für Birgit Faber und ihre Familie bedeutet die Einweihung des Faberwegs auch ein stückweit Abschluss. Quelle: Nadine Bieneck

Der heutige Dienstag ist für die Familie ein ebenso großer wie wichtiger Tag. „Es geht für uns darum, gewissermaßen einen Abschluss zu finden.“ Einen Abschluss mit der eigenen Trauer, aber auch einen Abschluss mit all der Wut und dem Hadern über den sinnlosen Tod ihrer Familienoberhäupter. Sowie ein Tag im Gedenken an zwei Menschen der Stadt Falkensee, die beliebt und anerkannt waren und sich auf vielerlei Weise in die Gemeinschaft einbrachten und engagierten. Am späten Nachmittag wird im Herzen Falkensees die offizielle Einweihung des „Faberwegs“ zu Ehren der beiden Verstorbenen vorgenommen. „Für uns als Familie ein ganz besonderer Moment, der uns viel bedeutet“, sagt Birgit Faber.

Zentral gelegen, mitten in der Stadt – ein schönes Gefühl, wenn Menschen dort an die Verstorbenen denken

Vor allem ihr Mann habe immens mit dem tragischen Verlust seiner Eltern zu kämpfen gehabt. „Wir alle haben uns in die Arbeit reingekniet, um gerade die erste Zeit irgendwie zu überstehen. Die Trauer und den Schmerz nimmt dir das aber auch nicht“, weiß die 58-Jährige. Als Verbindungsstück zwischen Bahnhofstraße und Akazienhof biegt der „Faberweg“ direkt am Fahrradladen ab. „Er ist zentral gelegen, mitten in der Stadt. Für uns ist es ein schönes Gefühl, dass Menschen, wenn sie dort entlang gehen, an unsere Eltern denken“, sagt Birgit Faber. Ja, auch der Friedhof sei ein würdiger Ort, sich seiner Lieben zu erinnern. „Aber ein eigener Weg mit Namen, das ist doch noch einmal etwas anderes. Ich empfinde das als höchsten Grad der Wertschätzung“, sagt die Schwiegertochter und Erleichterung klingt in ihrer Stimme. „Mitten in der Stadt, mitten in der Öffentlichkeit. Ich denke, das wird den beiden gerecht und hält die Erinnerung an diese so liebenswerten, herzensguten Menschen wach.“ Die ganze Familie werde am Dienstag noch einmal ganz besonders zusammenrücken. „So schwer es für uns auch ist: Ich bin froh, wenn wir dort stehen. Denn es ist ein Abschluss, der für uns ganz wichtig ist.“

Von Nadine Bieneck