Potsdam

Im Schatten der Bundestagswahl am Sonntag werden in Brandenburg in zwei Landkreisen Landräte neu gewählt. Außerdem finden in Lauchhammer, Spremberg, Schwedt und Woltersdorf Bürgermeisterwahlen statt.

Der unbestrittene Vorzug: Die Wahlbeteiligung wird höher sein als ohne Bundestagswahl. Für die ist das Interesse traditionell höher als für einen kommunalen Solo-Urnengang. Damit steigt zumindest die Chance, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber gleich im ersten Anlauf den Sieg holt. Dafür muss das nötige Quorum – ein Ja von mindestens 15 Prozent der Berechtigten – erreicht werden. Sonst gehen die beiden Erstplatzierten in eine spätere Stichwahl.

Wehlan und Schmidt setzen auf den Amtsbonus

In Teltow-Fläming und in Märkisch-Oderland setzen Kornelia Wehlan (Linke, 60) und Gernot Schmidt (SPD, 59) auf ihren Amtsbonus. Sie wollen erneut für weitere acht Jahre die Geschicke ihrer Kreisverwaltung lenken. Doch die Konkurrenz ist diesmal groß und so wird in beiden Lagern davon ausgegangen, dass wohl erst eine Stichwahl am 10. Oktober in Teltow-Fläming und am 17. Oktober in Märkisch-Oderland Klarheit bringen wird.

Beim Wahlgang am Sonntag dürfe aber die Bundestagswahl mit Einfluss haben – aber wie groß wird dieser sein?

In Märkisch-Oderland hofft die SPD auf einen Durchmarsch ihres populären und bodenständigen Landrats Schmidt. Die Partei ist bundesweit durch ihren Kanzlerkandidaten Olaf Scholz im Hoch. Der könnte am Sonntag der große Gewinner sein. Das könnte auch dem amtierenden Landrat Gernot Schmidt helfen, der seit 16 Jahren dieses Amt ausübt und diesmal von der CDU vor Ort unterstützt wird, die keinen eigenen Kandidaten aufgestellt hat. Der Landkreis gilt als Hochburg der SPD. Vor acht Jahren hatte sich Schmidt in einer Stichwahl deutlich gegen einen Linken-Kandidaten durchgesetzt.

Die Linke schickt diesmal ihren Fraktionschef Uwe Salzwedel ins Rennen um den Landratsposten. Der 59 Jahre alte Lehrer am Gymnasium Rüdersdorf hofft, in die Stichwahl zu kommen. Weitere Kandidaten sind Rico Obenauf (42) für die Wählervereinigung BVB/Freie Wähler/Die Parteilosen) und Falk Janke (58) für die AfD.

Sieben Kandidaten in Teltow-Fläming

In Teltow-Fläming stammt die größte Konkurrenz für die amtierende Landrätin Wehlan aus der eigenen Kreisverwaltung. Für die SPD tritt Dezernentin Dietlind Biesterfeld (53) an, die für ihre Partei gern den Landkreis zurückerobern würde. Sie stammt aus Münster und war Richterin am Amtsgericht in Berlin-Tiergarten. Und sie hofft offenbar sehr auf den Olaf-Scholz-Effekt. Auf ihrer Internetseite wirbt in einem 45-Sekunden-Video Scholz für die Kandidatin: „Sie hat einen klaren Plan für die Zukunft des Landkreises“, erklärt der Kanzlerkandidat.

CDU-Bewerber Johannes Ferdinand ist, was die Hilfe von Union-Kanzlerkandidat Arnim Laschet angeht, zurückhaltender. Der 60-Jährige stammt aus Köln und ist seit 2014 als Kämmerer in der Kreisverwaltung der Herr der Zahlen. Er kann als größtes Pfund einen konsolidierten Haushalt vorweisen.

Bevor Kornelia Wehlan 2013 Landrätin wurde, war der Kreis fest in SPD-Hand. Ihr Vorgänger war Peer Giesecke, der nach Korruptionsvorwürfen 2012 vom Kreistag abgewählt wurde. Bei der Neuwahl gewann Wehlan den ersten Wahlgang und die Stichwahl, verfehlte aber das Quorum. Ihre Wahl erfolgte dann durch den Kreistag. Sie war damals die erste Frau als Landrätin. Weiter Kandidaten sind Klaus-Peter Gust (Grüne), Dennis Richter (FDP), Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) und Andreas von Drateln (AfD).

Oberhavel wählt Ende November

Ganz ohne Bundeseinfluss sind spätere Stichwahlen nicht. Es dürfen die Koalitionsverhandlungen in Berlin laufen. Am 28. November wählt dann Oberhavel einen Nachfolger für Ludger Weskamp (SPD, 55), der Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes wird. Die SPD will ihre Stellung behaupten und schickt Volker-Alexander Tönnies (49) aus Hohen Neuendorf ins Rennen. Sebastian Busse (41) will für die CDU Landrat werden.

Von Igor Göldner