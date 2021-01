Eingeschränkter Bewegungsradius: Das bedeutet eine 15-Kilometer-Regelung für Potsdam

Potsdam

Bei den Bund-Länder-Beratungen zur Verlängerung des Corona-Lockdowns ging es auch um eine Einschränkung des Bewegungsradius. Beschlossen ist: In Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von mehr als 200 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern sollen die Länder weitere lokale Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz ergreifen, insbesondere zur Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer um den Wohnort, sofern kein triftiger Grund vorliegt. Tagestouristische Ausflüge stellen explizit keinen triftigen Grund dar.

Das würden die Einschränkungen für Potsdamer bedeuten

In Potsdam liegt die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag bei 244,5 – damit wäre die Landeshauptstadt von der neuen Einschränkung betroffen. Damit dürfte der Radius – gemessen vom Wohnort aus –nur noch in Ausnahmen verlassen werden. Welche das genau sind, steht für Brandenburg noch nicht fest. In Sachsen, wo die Einschränkungen bereits gelten, zählen dazu etwa der Weg zur Arbeit oder Arzt oder der Besuch bei Partnern, Hilfsbedürftigen oder Kranken.

So würde der 15-Kilometer-Radius für einige Stadtteile aussehen:

Babelsberg: Zieht man den 15-Kilometer-Radius um das alte Rathaus in Babelsberg, zeigt sich, dass Babelsberger nicht mehr ohne triftigen Grund nach Ketzin oder Falkensee fahren dürften. Die Stadt Werder hingegen liegt noch innerhalb des erlaubten Bereichs.

Der 15-Kilometer-Radius ums alte Rathaus in Babelsberg. Quelle: calcmaps.com

Für Bewohner der Innenstadt – wir haben die Marke auf den Luisenplatz gesetzt – liegt Ketzin zwar deutlich näher, allerdings immer noch knapp außerhalb des 15-Kilometer-Radius. Ferch und Kleinmachnow sind noch drin, Beelitz und Ludwigsfelde nicht.

Der 15-Kilometer-Radius um den Luisenplatz in der Potsdamer Innenstadt. Quelle: calcmaps.com

Wer am Sterncenter wohnt, also im östlichen Potsdam, darf auch mit einer Einschränkung des Bewegungsradius weiter nach Ludwigfelde, Teltow – und ganz knapp auch in die Stadt Werder.

Der 15-Kilometer-Radius ums Stern-Center. Quelle: calcmaps.com

Der Potsdamer Süden: Von der Ecke Heinrich-Mann-Allee/ Erich-Weinert-Straße aus umfasst der 15-Kilometer-Radius Alt Töplitz ebenso wie Ludwigsfelde.

Der 15-Kilometer-Radius um die Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/Erich-Weinert-Straße. Quelle: calcmaps.com

Wer im Potsdamer Norden (beispielhaft ist hier der Johan-Bouman-Platz der Ausgangspunkt) wohnt, darf nicht mehr ohne triftigen Grund nach Ludwigsfelde oder Beelitz.

Der 15-Kilometer-Radius um die Kreuzung Heinrich-Mann-Allee/Erich-Weinert-Straße. Quelle: calcmaps.com

Potsdam West: Wenn man um den Bahnhof Charlottenhof einen Kreis mit 15-Kilometer-Radius zieht, sind Ludwigsfelde und Groß Kreutz tabu.

Der 15-Kilometer-Radius um den Bahnhof Charlottenburg. Quelle: calcmaps.com

Wann die Regelung greift, ist noch unklar. Das Brandenburger Kabinett will am Mittwoch eine neue Eindämmungsverordnung beschließen.

