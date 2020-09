Berlin

Geht es um Denkmäler, kommen einem vermutlich Statuen, Reiterstandbilder und imposante Monumente in den Sinn. Aber genau von diesen Bildern muss man sich beim künftigen Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin verabschieden. „Das Denkmal soll eine soziale Skulptur werden“, erklärt Sebastian Letz, Architekt und Kreativdirektor von Milla & Partner, die die Ausschreibung zur Gestaltung gewonnen hatten. Das bedeutet: Die Besucher sind nicht bloße Betrachter, sondern sollen sich in großen Gruppen zusammenfinden und verständigen, um das keineswegs statische Objekt zu bewegen.

„Bürger in Bewegung“

Viel ist bereits über die „ Einheitswippe“, wie Gegner sie herabwürdigend nennen, geschrieben worden: Wie 2007 der Bau von der Bundesregierung beschlossen wurde, wie „Bürger in Bewegung“, so der offizielle Titel, mehrfach verschoben wurde, sei es wegen eines Stopps der Gelder seitens des Haushaltsausschusses, sei es aufgrund von historischen Mosaiken aus der Kaiserzeit oder aus Naturschutzerwägungen. Doch in diesem März folgte der symbolische Spatenstich durch Kulturstaatsministerin Monika Grütters ( CDU), und der Bau ist gestartet.

Anzeige

Der Plan: Ende 2021 soll es fertig sein

„Ich kann bestätigen, dass wir gut vorankommen und denke, dass wir Ende 2021 die Arbeiten abschließen können“, zeigt sich Sebastian Letz von Milla & Partner zuversichtlich. Für Restarbeiten, etwa am Sockel, sei dann der Bund zuständig, so dass er einen definitiven Fertigstellungstermin nicht nennen könne. Ursprünglich war einmal der 9. November vergangenen Jahres geplant. An diesem Tag jährte sich der Mauerfall zum 30. Mal. Doch zuletzt sorgten erneut Fledermäuse einer seltenen Art, die sich zum anvisierten Baustart im Winterschlaf befanden, für erneute Verzögerung. „Ich kann es nachvollziehen, dass auf Naturschutzbelange Rücksicht genommen wird“, zeigt sich Letz, der seit zehneinhalb Jahren mit dem Projekt betraut ist, verständnisvoll.

Weitere MAZ+ Artikel

Architekt Sebastian Letz : eine Waagschale , keine Wippe

Trotz dieser ungewöhnlich langen Zeit ist der Architekt, der an der Technischen Universität in Berlin studiert hat, dennoch nicht müde, sein Projekt zu erklären, Missverständnisse auszuräumen und den „interaktiven und partizipativen“ Charakter des Freiheits- und Einheitsdenkmals zu betonen. Der Vergleich mit einer Wippe beispielsweise hinkt gewaltig: „Das Freiheits- und Einheitsdenkmal lässt sich eher mit einer Waagschale vergleichen“, so Letz. In dieser gebogenen Schale finden theoretisch 1400 Menschen Platz, meist werden weniger vor Ort sein. Um den Standpunkt des beweglichen Objekts zu verändern, muss sich aber zum einen eine Vielzahl von Menschen einfinden. Zum anderen muss sich ein großer Teil der Besucher in Bewegung setzen – in Absprache mit den Anderen. Eben wie bei der friedlichen Revolution: Um etwas zu verändern, bedarf es Vieler, die etwas in Gang setzen, damit sich Horizonte verschieben.

Demokratie ist nichts Statisches

Der Architekt erklärt das so: „Das Denkmal ist eine soziale Skulptur. Sie gewinnt Leben, wenn die Besucher sich zusammenfinden, verständigen und gemeinsam bewegen. Es aktiviert und lädt zur Partizipation ein. Als Bild für gelebte Demokratie erinnert es uns auch daran, dass Freiheit und Einheit keine Selbstverständlichkeit sind.“ Schließlich ist diese Staatsform nichts Statisches und Vollendetes. Sie richtet sich immer wieder neu aus.

Tradition und Moderne

Dass es im Ostteil der Stadt, auf dem Sockel des zu DDR-Zeiten zerstörten Reiterstandbilds von Kaiser Wilhelm I., errichtet wird, findet Sebastian Letz konsequent. Die großen Demonstrationen in der „Hauptstadt der DDR“ führten hier vorbei, das Denkmal soll die Inschrift „Wir sind das Volk. Wir sind ein Volk.“ tragen. Aber auch das preußisch-kaiserliche Erbe bleibt weiterhin Bestandteil des Platzes. „Alt und Neu bleiben beim Denkmal lesbar. Das neue Denkmal zeigt sich als eigenständige architektonische Schicht“, so Letz. Letztlich bleibt es jedem Einzelnen überlassen, wie er mit dem 17,12 Millionen Euro teuren Freiheits- und Einheitsdenkmal umgeht: Witze reißen, die Sache erst einmal auf sich zukommen lassen oder sich aktiv in den Diskurs einschalten – in einer Demokratie ist all dies möglich.

Von Claudia Braun