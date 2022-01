Potsdam

Das Semesterticket für Brandenburger Hochschulen wird fortgesetzt. Das beschloss der Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag. Der mit Studenten, Verkehrsunternehmen und Politik abgestimmte Kompromissvorschlag sei von allen Beteiligten mitgetragen und nun zunächst für zwei Semester festgelegt worden, teilte der VBB mit.

Um das bei Studenten äußerst beliebte Ticket war monatelang gerungen worden. Für das Sommersemester 2022 und für das Wintersemester 2022/23 wird nun ein Preis von 200 Euro je Semester gelten. Damit können Studenten alle Angebote des VBB in Berlin und Brandenburg nutzen – also unbegrenzt Bus und Bahn fahren für umgerechnet also 33 Euro im Monat.

Deutliche Preissteigerung vom Tisch

Der VBB hatte die Preise für das Ticket deutlich erhöhen wollen und damit die Studentenvertretungen, aber auch Teile der Politik gegen sich aufgebracht. Bisher kostete das Ticket an der Uni Potsdam 188 Euro. Geplant war eigentlich eine stufenweise Erhöhung auf 222 Euro und später sogar auf 243 Euro.

Zu welchen Preisen das Semesterticket ab kommendem Jahr erhältlich sein wird, ist noch nicht ausgemacht. Die Gespräche sollen fortgesetzt werden, hieß es. Bis zum Ende des Jahres soll ein gemeinsames Gutachten unter Einbeziehung der Allgemeinen Studierendenausschüsse der Hochschulen erstellt werden. Mehr als 50 Hochschulen in Berlin und Brandenburg sind an dem Semesterticket beteiligt.

Von Torsten Gellner