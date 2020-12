Einkaufen, Schulen, Ausgangssperre: Brandenburg plant härteren Lockdown

Potsdam

Brandenburg wird wegen der fortschreitenden Corona-Ausbreitung die Einschränkungen des öffentlichen Lebens weiter drastisch verschärfen – noch vor Weihnachten. Darauf verständigte sich das rot-schwarz-grüne Kabinett am Freitag in einer Telefonkonferenz.

Läden sollen danach – wie bereits beim ersten Lockdown im Frühjahr – geschlossen werden, mit Ausnahme von Supermärkten und Geschäften für das tägliche Leben, wie Regierungssprecher Florian Engels mitteilte. Außerdem soll es landesweite Ausgangsbeschränkungen und ein Verbot von Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit geben. Kitas und Grundschulen sollen nach den Plänen aber geöffnet bleiben.

Die Regelungen stehen unter Vorbehalt. Sie seien weiter in der Abstimmung, hieß es. Am Sonntag wollen sich die Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) über den Weg aus der Krise verständigen. Am Dienstag will das Kabinett in Potsdam die Beschränkungen und eine neue Eindämmungsverordnung beschließen. Inkrafttreten sollen die Beschlüsse zum 16. Dezember.

Das Ziel, die Kontakte zu beschränken, sei offensichtlich mit den bisherigen Maßnahmen nicht gelungen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke am Freitag im privaten BB Radio. „Deswegen wird es ein Lockdown sein müssen, wenn wir uns dazu entscheiden, der sehr weitgehend sein wird.“

Fernunterricht ab 7. Klasse

Weiterführende Schulen ab Klasse 7 sollen ab dem 16. Dezember in den Fernunterricht wechseln, ausgenommen sind Abschlussklassen und Förderschulen. Ob dies über die Weihnachtsferien hinaus verlängert wird, ist offen. Kitas und Grundschulen sollen nach jetzigem Stand offen bleiben. Ob die Weihnachtsferien verlängert werden, ist ebenfalls noch offen.

Läden sollen schließen

Der Einzelhandel wird vermutlich nach dem vierten Adventswochenende geschlossen. Das genaue Datum steht noch nicht fest. Brandenburg muss reagieren, nachdem Berlins Regierungschef Michael Müller ( SPD) vorgeprescht war. Es gilt als undenkbar und kontraproduktiv, wenn in Berlin die Läden geschlossen wären und die Berliner zum Weihnachtsshoppen nach Brandenburg ausweichen.

Wochenmärkte sollen wie der Lebensmittelhandel insgesamt geöffnet bleiben. Auf den Märkten sollen aber keine Speisen und Getränke angeboten werden.

Alkoholverbot und Ausgangssperre

Es soll in der Öffentlichkeit ein Alkoholverbot geben, so wie das in den Corona-Hotspots Cottbus und Oder-Spree oder in der Landeshauptstadt Potsdam bereits beschlossen ist. Glühweinstände müssten damit schließen. Im Gespräch ist außerdem eine Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr.

An Weihnachten gelten Sonderregelungen: Die Ausgangssperre würde hier erst ab 23 Uhr gelten, zu Silvester würde sie ab 1 Uhr in Kraft treten.

Auflagen für Demonstrationen

Demonstrationen stehen ebenfalls im Zentrum der Gespräche. Hier ist ein abgestuftes Verfahren im Gespräch: Ab einer Inzidenz von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche wird die Teilnehmerzahl auf 150 Personen beschränkt. Bei einer Inzidenz über 300 ist ein grundsätzliches Versammlungsverbot möglich.

Die Zahl neuer Corona-Ansteckungen in Brandenburg hat mit 972 innerhalb von 24 Stunden einen weiteren Höchstwert erreicht. Derzeit würden 718 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in Krankenhäusern behandelt, davon 149 auf der Intensivstation, so das Gesundheitsministerium. Der bisherige Höchstwert war am Donnerstag mit 950 neuen Fällen innerhalb eines Tages registriert worden.

Im Hotspot von Brandenburg, dem Landkreis Oberspreewald-Lausitz, schnellen die Zahlen in die Höhe: 200 neue Infektionen kamen von Donnerstag auf Freitag hinzu, berichtete das Ministerium. Der Wert neuer Ansteckungen je 100 000 Einwohner in einer Woche lag dort bei 465, gefolgt vom Kreis Elbe-Elster mit 369 und Spree-Neiße mit 328.

Von Igor Göldner und Ulrich Wangemann