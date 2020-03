Einkommen in Berlin und Brandenburg steigen am kräftigsten

Potsdam

Es ist eine positive Entwicklung, die sich unter den geänderten wirtschaftlichen Vorzeichen in diesem Jahr kaum wiederholen dürfte. Arbeitnehmer in Brandenburg und Berlin konnten sich im vergangenen Jahr über die bundesweit höchsten Lohnsteigerungen freuen.

2019 verdiente ein Arbeitnehmer in Brandenburg im Schnitt 38.436 Euro und damit 4,2 Prozent mehr als 2018. Noch stärker fiel das Lohnplus mit 4,6 Prozent in Berlin aus, wo das durchschnittliche Jahresgehalt 47.017 Euro betrug. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Montag mit.

Gehalt weiter unter dem Bundesschnitt

Damit wies Berlin wie schon in den beiden Jahren zuvor den höchsten Anstieg der Einkommen aller Bundesländer auf, direkt gefolgt von Brandenburg, hieß es. Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich aus dem Bruttolohn und der vom Arbeitgeber gezahlten Sozialbeiträge zusammen.

Im Bundesvergleich hinken märkische Beschäftige aber noch hinterher, wie die Zahlen zeigen. Berechnungen des Arbeitskreises „Volkswirtschaftliche Gesamatrechnung der Länder“ zufolge lag das Verdienstniveau in Brandenburg bei 85,5 Prozent des Bundesdurchschnitts. In Berlin liegt das Einkommen dagegen 4,6 Prozent über dem Bundesschnitt.

Geringstes Einkommen in der Landwirtschaft

Ein Grund für den Anstieg im vergangenen Jahr waren nicht nur Gehaltssteigerungen. Auch der Anteil der marginal Beschäftigten ist gesunken. Damit stieg der Durchschnittswert ebenfalls an.

Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg ging der Anteil der geringfügig Beschäftigten an den Arbeitnehmern leicht zurück. Auch das trug zum Anstieg des durchschnittlichen Arbeitnehmerentgelts bei. Gehaltssteigerungen gab es vor allem in den Dienstleistungsberufen, in denen ohnehin rund drei Viertel aller Brandenburger arbeiten. In der Landwirtschaft sind die Einkommen am niedrigsten. Hier verdienten Arbeitnehmer im Schnitt 24.639 Euro.

Von Torsten Gellner