An der deutsch-polnischen Grenze ist bei Coschen ein irakischer Migrant ums Leben gekommen. Das erfuhr das Redaktionsnetzwerk Deutschland von der Bundespolizei. Der Mann war über die Belarus-Route nach Deutschland eingereist.

In einem Zelt am Checkpoint Kuznitsa an der Grenze zwischen Belarus und Polen werden die Migranten verpflegt. Quelle: Leonid Shcheglov/ap