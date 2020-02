Einschränkungen auf der B 2 und der A 10

Michendorf

Autofahrer müssen sich in der nächsten Woche auf der Bundesstraße 2 bei Michendorf und auf der A 10 auf Einschränkungen einstellen. Die B 2 wird am Montag, dem 2. März, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Bereich der Autobahnanschlussstelle Michendorf halbseitig gesperrt. Die halbseitige Sperrung erfolgt in Höhe der A-10-Brücke, die über die Bundesstraße führt. Der Verkehr wird in den vier Stunden wechselseitig an der Baustelle vorbeigeführt. Grund für die Einschränkung ist die Komplettierung der Lärmschutzwand auf der A-10-Brücke, wie die Projektentwicklungsgesellschaft Deges mitteilte.

Aus diesem Grund werden zudem auf der A 10 in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal am 3. und 4. März jeweils von 8 bis 18 Uhr an der Anschlussstelle Michendorf der rechte Fahrstreifen und die Standspur sowie der linke Fahrstreifen der Parallelfahrbahn gesperrt.

Im weiteren Verlauf der A 10 in Fahrtrichtung Dreieck Nuthetal kommt es zeitgleich zu Sperrungen im Bereich des Standstreifens zur Kalibrierung der Leerrohranlage, teilte die Deges mit.

Von Jens Steglich