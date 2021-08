Potsdam

Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) Brandenburg, Olaf Schöpe, hat mit Blick auf strengere Corona-Regeln im Herbst vor einer Zweiklassengesellschaft gewarnt. „Ich lehne jeden Impfzwang durch die Hintertür ab“, sagte Schöpe der MAZ. „Das könnte die Gesellschaft spalten.“

Hintergrund: Das Bundesgesundheitsministeriums regt ein Ende kostenloser Corona-Tests im Oktober an. In dem Bericht heißt es außerdem, dass ab Anfang/Mitte September für die Teilnahme an bestimmten Veranstaltungen die Einhaltung der „3G-Regel“ nötig sei; 3G bedeutet: geimpft, genesen oder getestet. Genannt werden Innengastronomie, Hotelübernachtungen, körpernahe Dienstleistungen, Sport und Veranstaltungen drinnen, Großveranstaltungen drinnen und draußen.

In Abhängigkeit von Impfquote, Inzidenz nach Altersgruppen und Rate schwerer Klinikfälle nach Altersgruppen würden laut Ministerium weitergehende Einschränkungen notwendig werden. Dazu zählten Kontaktbeschränkungen sowie die Begrenzung der Teilnahme oder der Ausschluss von der Teilnahme nicht geimpfter Personen an Veranstaltungen und in der Gastronomie. Aus der Regel 3G würde dann 2G.

Angst vor den vierten Lockdown

Dehoga-Präsident Schöpe hält es grundsätzlich für richtig, Corona-Maßnahmen bei fortschreitender Impfquote nicht mehr allein an die Inzidenz zu koppeln. „Die Grenzwerte müssen neu bewertet werden“, sagte Schöpe.

Er forderte von der Politik ein „klares Bekenntnis und nachvollziehbare Kriterien, damit wir planen können und damit es keinen vierten Lockdown gibt“. Die Rücklagen seien aufgebraucht. „Ein erneuter Lockdown würde für viele Betriebe das Ende bedeuten“, warnte er.

Aus Sicht des Bundesgesundheitsministeriums sind zur Eindämmung einer neuen großen Infektionswelle in den nächsten Monaten weitere Corona-Vorgaben erforderlich. Es wird erwartet, dass dies beim nächsten Bund-Länder-Treffen am 10. August diskutiert wird.

Masken-Pflicht bis Frühjahr 2022

Schutzmaßnahmen sollen dem Bericht des Ministeriums zufolge aufgrund der fortgeschrittenen Impfkampagne gleichwohl moderater ausfallen als im letzten Herbst und Winter. „Ein so einschneidender Lockdown wie in der zweiten und dritten Welle wird aller Voraussicht nach nicht notwendig sein“, heißt es im Bericht.

Konkret sei demnach neben einer hohen Impfquote „durchgängig und inzidenzunabhängig“ das weitere Einhalten von Basis-Maßnahmen wie Abstand, Hygiene und Maskentragen nötig - und zwar überall dort, wo in geschlossenen Räumen viele Menschen zusammentreffen, bei denen der Impfstatus nicht bekannt ist, oder unter denen besonders verletzliche Personen sein könnten. Die Notwendigkeit zum verpflichtenden Tragen einer medizinischen Schutzmaske ergebe sich somit „bis ins Frühjahr 2022“ insbesondere im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie im Einzelhandel - „für alle, auch für Geimpfte und Genesene“.

Von Torsten Gellner