„Ein Brandschutzkonzept ist faktisch nicht vorhanden“

361 Kritiker haben Einwände gegen den Bau der Gigafabrik von Tesla in Grünheide eingereicht. Darunter ist auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU). Er kritisiert hastig zusammengestellte Unterlagen und ein fehlendes Brandschutzkonzept.

04.03.2020, Brandenburg, Grünheide: Blick auf die gerodete Waldfläche (im oberen Teil des Bildes) auf dem Gelände der künftigen Tesla Gigafactory (Luftaufnahme mit einer Drohne). Es wird erwartet das der US-Elektroautobauer Tesla noch im März mit dem Bau seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin beginnen wird. Auf diesem Gelände, östlich Autobahn A10 Berliner Ring in der Gemeinde Grünheide, plant Tesla den Bau einer Gigafactory. (zu "Frist für Einwendungen gegen die erste Tesla-Fabrik in Europa endet") Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dp