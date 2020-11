Einzelhandel in Brandenburg stabil, Gastronomiebetriebe stürzen ab 

Potsdam

Laut Landesamt für Statistik haben Hotels und Gaststätten in Brandenburg in der Zeit von Januar bis September 2020 – das schließt den ersten Corona-Lockdown im Früjahr ein –einen bösen Absturz erlebt. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent, die Zahl der Beschäftigten ging um 11,4 Prozent zurück.

Der Statistik zufolge hat es Hotels und andere Beherbergungsbetriebe in Brandenburg härter getroffen (Umsatzminus 32,4 Prozent) als die Gastronomie (minus 20,7 Prozent). Sie waren während der ersten Corona-Zwangspause aber auch komplett geschlossen, während Restaurants mit Lieferdiensten und Mahlzeiten zum Abholen zumindest auf Sparflamme weiterkochen durften.

Erstaunlich robust zeigt sich laut Statistik der Einzelhandel (ohne Autohäuser, die nicht mitgezählt wurden). Hier ist der Umsatz in den ersten neun Monaten des Jahres gestiegen, und zwar um 7,1 Prozent. Discounter, Supermärkte und Lebensmittelfachgeschäfte verzeichneten demnach ein Plus von 6,9 Prozent, im Non-Food-Segment (Tankstellen inklusive) gab es einen Zuwachs von 7,2 Prozent.

Hotels in Berlin verlieren dramatisch

Etwas anders sind die Zahlen für Berlin. Dort verzeichnete der Einzelhandel von Januar bis September einen minimalen Zuwachs von 0,5 Prozent. Dieser ging aber ausschließlich auf das Konto des Lebensmittel-Segments (plus 4,8 Prozent), der übrige Handel büßte 1,4 Prozent ein.

Noch dramatischer als in Brandenburg hat die Berliner Gastronomie Umsatz eingebüßt. Minus 44,7 Prozent bilanzieren die Statistiker – wobei in der Hauptstadt ebenfalls die Hotels (minus 57,9 Prozent) schlimmer unter Lockdown und Reisebeschränkungen gelitten haben als die Gastwirte (minus 34,3 Prozent). Die Zahl der Beschäftigten sank um 12,2 Prozent.

Dehoga : Das Schlimmste kommt noch

Die Einbußen durch den zweiten Lockdown, der nun in die fünfte Woche geht und noch mindestens bis zum 20. Dezember dauert, tauchen in den Zahlen des Statistikamts noch gar nicht auf. Die Hotels und Gaststätten in Brandenburg werden nach Einschätzung des Branchenverbandes Dehoga vor allem im nächsten Jahr unter den Konsequenzen der Corona-Krise leiden.

„Die Kurzfristfolgen werden wir von Januar bis März spüren“, sagte der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Brandenburg, Olaf Schöpe, der Deutschen Presse-Agentur. Wenn das Geschäft nach den Schließungen wieder anlaufe, gebe es die Gefahr, dass zu wenig Mitarbeiter da seien. „Viele suche sich jetzt andere Jobs.“ Wenig optimistisch zeigte er sich auch für die Zeit ab Ostern: „Da wird es Insolvenzen hageln.“

