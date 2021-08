Eisenbahner-Streik: Was auf Fahrgäste in Brandenburg und Berlin zukommt

Potsdam

Nach der Entscheidung der Lokführergewerkschaft GDL für einen Streik bei der Deutschen Bahn sind die Auswirkungen für die Fahrgäste in der Hauptstadtregion noch nicht abzusehen.

Gewerkschaftschef Claus Weselsky kündigte an, die Streiks würden bereits am Dienstagabend um 19 Uhr bei der DB Cargo (Güterverkehr) beginnen. Der Personenverkehr und die Infrastruktur werde ab 2 Uhr nachts am Mittwoch für 48 Stunden bis Freitagmorgen um 2 Uhr bestreikt.

Ob es regionale Schwerpunkte gibt, und wenn ja welche, wurde zunächst nicht bekannt. Der Vorsitzende des GDL-Bezirks Nord-Ost – dieser umfasst die Bundesländer Brandenburg, Berlin, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern – war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Die Bahn wollte sich um 12.30 Uhr zu dem angekündigten Streik äußern.

GDL-Chef: Streikkasse ist gut gefüllt

Claus Weselskys sagte auf einer Pressekonferenz in Frankfurt, der Verhandlungsweg sei „ausgeschöpft“. Nun folge der Arbeitskampf. Er drohte, die Kasse der GDL sei hinreichend gefüllt für einen langen Streik.

Die Gewerkschaft gilt im Arbeitskampf als besonders schlagkräftig: Nach eigenen Angaben sind 80 Prozent der Lokführer in der GDL organisiert, außerdem 40 Prozent der Zugbegleiter.

In der Hauptstadtregion könnten sowohl Züge des Regionalverkehrs als auch die Berliner S-Bahn bestreikt werden, nicht aber die BVG: U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse fahren also nach Plan.

Von MAZonline/tk