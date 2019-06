Potsdam

Der Juni hat den Brandenburgern einen sommerlichen Start beschert: Vielerorts kletterte das Thermometer über 30 Grand. Vor allem ein Ort in der Mark war heiß – hier wurde am Montag der bundesweite Hitzerekord geknackt. Die Messstation im Niedergörsdorfer Ortsteil Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) zeigte 35,1 Grad an, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Auch in den kommenden Tagen wird Brandenburg weiter schwitzen, denn es bleibt bei Temperaturen um die 30 Grad. Es sei denn man hat Jobs wie diese.

Eissauna in Brandenburg an der Havel

Als Tochter der Betreiberin kommt Isabell Dymke öfter in den kalten Genuss der Eissauna. Quelle: Christine Lummert

Wenn Anke Inter (Foto siehe oben) in ihrem Wellness- und Sportstudio in der Brandenburger Kurstraße mit dem passenden Namen „Eiskalt erwischt“ die Kältesauna auf den höchsten Level fährt, blinken in der Temperaturanzeige minus 196 Grad. Eissauna-Novizen probieren erst einmal bei minus 156 Grad aus, wie ihnen das ganze Erlebnis gefällt.

Es bietet nicht nur eine angenehme Erfrischung – sondern kann auch bei akuten oder chronischen Schmerzen, Schuppenflechte, Migräne oder der Regeneration nach dem Sport helfen. Eines kann die Betreiberin, die jeden Tag mindest einmal selbst die Kältekammer nutzt, versprechen: „Es wirkt absolut stimmungsaufhellend und macht wirklich für ein paar Stunde gute Laune“, so Inter. Eine Schnupper-Anwendung in ihrer Eissauna kostet 25 Euro.

Kältekammer in Treuenbrietzen

Rheuma-Klimabehandlung in der Kältekammer Treuenbrietzen. Quelle: Gordon Welters

Was bei Anke Inter jedermann testen kann, ist in der Klinik für Internistische Rheumatologie, Orthopädie und Rheumachirurgie am Johanniter-Krankenhaus Treuenbrietzen den Patienten vorbehalten. Seit 50 Jahren wird dort die Volkskrankheit Rheuma in all ihren Facetten in einer eigenen Fachabteilung behandelt.

In der Kältekammer werden Patienten zur Linderung ihrer Beschwerden eiskalten Temperaturen bis minus 110 Grad Celsius ausgesetzt. Sie ging 1997 als erste Ganzkörperkältekammer im Land Brandenburg in Betrieb und wurde 2017 durch die neueste Generation mit drei Kammern ergänzt.

Tiefkühllager in Großbeeren

Niederlassungsleiter Arndt Rotzen (l.) führt die Teilnehmer eines Berufsorientierungs-Kurses durch das Tiefkühllager der Templog Berlin GmbH im Güterverkehrszentrum in Großbeeren. Quelle: Gerald Bornschein

Eiskalt ist es bei der Templog Berlin GmbH, denn die Nordfrost-Tochter ist Spezialist für temperaturgeführte Logistik. Man könne sich das vorstellen wie ein Parkhaus, allerdings mit der Sensibilität für Lebensmittel, erklärt Niederlassungsleiter Arndt Rotzen.

Im Bereich der Konfektionierung herrschen Kühlschranktemperaturen. Eisgekühlte Drinks, die in Kartons mit je einer Sorte angeliefert werden, müssen hier in neue Verpackungen sortiert werden, mit je fünf Sorten pro Packung. Strohhalme und Flyer dazu, fertig und – nächste Packung.

Im Tiefkühlbereich herrschen minus 22 Grad. In dicke Jacken und Mützen gehüllt muss hier beispielsweise die Wareneingangskontrolle nach Mengen oder Mindesthaltbarkeitsdatum erfolgen. Kunden sind Supermärkte oder Haustür-Tiefkühllieferdienste. „Kälte ist unser Geschäft“, sagt Arndt Rotzen – und: „Ich freue mich über jede Bewerbung!“

Kühlzelle im Supermarkt

Jacqueline Penno im Edeka Neustadt Quelle: Alexander Beckmann

Jacqueline Penno in Neustadt wirft sich auch an Tagen wie diesen regelmäßig die warme Jacke über. Sie hat einen der kühlsten Arbeitsplätze weit und breit: Minus 18 Grad Celsius zeigt das Thermometer an der Kühlzelle des Neustädter Edeka-Marktes. Auf die Dauer gäbe das bestimmt kalte Füße. Doch für den Moment, den es braucht, etwas herauszuholen oder einzulagern, geht es als Erfrischung durch. Und draußen kann man sich ja schnell wieder aufwärmen.

Auch Kunden kommen in den Genuss einer Abkühlung, wenn sie einkaufen gehen: Umgeben von Kühltruhen ist es im Supermarkt vor dem Regal mit Milchprodukten angenehm kalt. Gekühlt wird die Ware bei drei bis vier Grad.

Eisdusche in Ludwigsfelde

Emely Siewert aus Potsdam genießt die Eisdusche. Quelle: Julian Stähle

Zum Schluss noch ein Vergnügen, das nicht nur Mitarbeitern vorbehalten ist: In der Kristall-Therme in Ludwigsfelde (Teltow-Fläming) kommt die Abkühlung von oben. Täglich rieseln dort etwa 150 Kilogramm zerstückeltes Eis aus der Decke. Wasserdampf senkt sich herab. Die Temperatur im Raum schwankt zwischen acht und zehn Grad. Ziel der Eisdusche ist es, die nach einem Saunagang geöffneten Poren zu schließen, die Haut zu erfrischen und die Durchblutung zu fördern.

Von MAZonline