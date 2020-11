Eklat im Brandenburger Wolfsmanagement-Gremium: Das sind die Gründe

Potsdam

Virus und Schweinepest hatten den Wolf etwas aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt, doch jetzt spitzt sich der Streit um den Umgang mit den Raubtieren wieder zu. Mehrere Verbände von Landnutzern – darunter die beiden Bauernverbände Freie Bauern (Familienbetriebe) und der Landesbauernverband ( LBV) - sind unter Protest aus dem Gremien des Brandenburgischen Wolfsmanagements ausgestiegen (die MAZ berichtete). Diese Runde soll in der Kontroverse um Artenschutz oder kontrollierten Abschuss der Räuber eigentlich vermitteln. Nun ist dem Agrarminister dieser Beratungszirkel um die Ohren geflogen. Es hagelte Pressemitteilungen voller Vorwürfe. Was ist passiert und was steckt dahinter?

Mehr Wölfe als in jedem anderen Bundesland

Nach amtlichen Zählungen lebten Ende April 47 Wolfsrudel in Brandenburg – mehr als in jedem anderen Bundesland. Bundesweit gibt es 128 Rudel. Je nach Schätzung der Rudelgröße leben 300 bis 400 Wölfe in der Mark. Weidetierhalter und Jäger beklagen schon länger, dass die Wölfe ökologisch wertvolle Haltungsformen im Freiland gefährden. Die Raubtiere sollten deshalb nur noch in Naturschutzgebieten, auf Truppenübbungsplätzen und in Tagebaulöchern geduldet werden. Dem steht derzeit der Artenschutz entgegen. Vieles spricht dafür, dass der Eklat tieferliegende Gründe hat: Die Wolfs-Kritiker kommen derzeit keinen Schritt weiter bei ihrem Bestreben, die rechtlichen Grundlagen für einen kontrollierten Abschuss eines Teils der Population vorzubereiten.

Vordergründig geht es um Details einer ministeriellen Richtlinie zur Vorbeugung gegen Wildtierschäden. Dieses Papier wurde der Arbeitsgruppe nach Angaben von Teilnehmern schon mit der Unterschrift von Agrarminister Axel Vogel (Grüne) auf den Tisch gelegt – „zum Abnicken“, wie Reinhard Jung von den Freien Bauern kritisiert. Der runde Tisch verkomme zu einer „Alibiveranstaltung, die eine Beteiligung der Verbände lediglich vorgaukeln soll“, wettert Dirk-Henner Wellershoff.

Ökologischer Jagdverein: „ideologische Konfrontation“

Die „Lobbyarbeit der so genannten Naturschutzverbände“ habe in der ministeriellen Richtlinie Niederschlag gefunden, unterstellen die Freien Bauern. So könnten künftig Naturschutzverbände staatliche Subventionen empfangen, während gleichzeitig Hobbytierhalter leer ausgingen – etwa bei der Finanzierung von Herdenschutzzäunen. Wer Hilfen gegen Wölfe beantrage, sei „der Willkür der vom Land eingesetzten Wolfsgutachter ausgesetzt“, sagt der Wolfsbeauftragte der Freien Bauern, Frank Michelchen. Und die seien, so unterstellt der Verband, grundsätzlich wolfsfreundlich.

Dagegen verweist Agrarminister Axel Vogel darauf, er habe „den Inhalt der Richtlinie seit Monaten kommuniziert“, überrascht müsse niemand tun. Die Regelungen kämen den Landnutzern zugute. So sähen sie vor, künftig nicht nur die Anschaffung von Herdenschutzhunden finanziell zu unterstützen, sondern auch deren Futterrationen. Ein ausgebildeter Hütehund vertilgt im Jahr leicht Futter im Wert von mehr als 1000 Euro. Unterstützung erhält der Minister vom Ökologischen Jagdverein Brandenburg-Berlin. Der spricht von einer „ideologischen Konfrontation“, die vom Forum Natur und den darin organisierten Verbänden ausgehe. Wolfsfreie Zonen seien ein „absurdes Konzept“. Stattdessen sei es zu begrüßen, dass das Land Herdenschutz –also Zäune und Hunde – mit künftig bis zu 30.000 Euro pro Jahr finanziere. Was die anderen Verbände veranstalteten, sei eine „politische Inszenierung ihrer Funktionäre“, heißt es in einer Stellungnahme dieser Jägervereinigung.

Die Verbände wollen mehr Gehör – bei kommenden Großprojekten

„Polittheater“ ist ein hartes Wort, beteiligte Funktionäre räumen aber ein: Es geht nicht nur um den Wolf. So nutzen die Verbände das Streitthema Wolf, um einen Warnschuss in Richtung Landesregierung abzufeuern. Sie wünschen sich eine stärkere Beteiligung bei einer Reihe großer Gesetzesvorhaben, die erhebliche Auswirkungen auf das Leben auf dem Land haben werden.

So steht eine Novelle des Waldgesetzes bevor, die nach dem Willen der Waldbesitzer den teuren Umbau der klimatisch anfälligen märkischen Kiefernbestände zu Mischwäldern finanziell neu regeln soll – zugunsten der Waldbesitzer. Ebenfalls steht eine Neufassung des Jagdgesetz an, die nach dem Willen der Jagd- und Waldbesitzerverbände den Abschuss von Rehen und Wildschweinen erleichtern soll. Folge wäre eine Entbürokratisierung der Jagd.

Außerdem erarbeitet die Landesregierung derzeit ein Leitbild, wie die Landwirtschaft der Zukunft in Brandenburg aussehen soll. Davon hängt ab, in welche Richtung künftig Finanzmittel fließen werden und welche Betriebe schärfere Auflagen erhalten. Auf all diesen Politikfeldern wollen die Verbände mitreden – und sorgen sich, ob sie angemessen Gehör erhalten.

„Es hat sich etwas aufgestaut“, räumt der Geschäftsführer des Forums Natur, Gregor Beyer ein. „Vielleicht ist es gut, dass sich der Streit jetzt am Thema Wolf festmacht und nicht an noch bedeutenderen Dingen. „Das Vorgehen der Landesregierung bei der Bekämpfung der Schweinepest etwa habe viele Bauern vor den Kopf geschlagen. Zwar hätten die Verbände in Krisenstäben mitgewirkt, ihre Stimme sei aber kaum gehört worden. Nach Bekanntwerden der ersten Fälle an der polnischen Grenze hatten die Behörden zum Beispiel die Landwirtschaft in diesem Gebiet untersagt. Beyer deutet aber Gesprächsbereitschaft an: „Wir möchten all die Vorhaben, die vor uns stehen, zusammen mit der Regierung machen – unsere Handynummern haben sie!“

Von Ulrich Wangemann