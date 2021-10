Potsdam

25,4 zu 25,0 Prozent: In keinem anderem Brandenburger Wahlkreis war der Kampf um das Direktmandat so knapp wie im wie WK 65 (Elbe-Elster – Oberspreewald-Lausitz II). Am Ende hatte Hannes Walter (SPD) nur 439 Stimmen Vorsprung vor Silvio Wolf (AfD) – bei etwa 118.000 gültigen Stimmen. Bei den Zweitstimmen war der Abstand größer: 28,2 Prozent für die SPD, 25,2 für die AfD.

Der Wahlausschuss hat die Ergebnisse in seiner Sitzung am Freitag nun abgesegnet. Kreiswahlleiter Thomas Höntsch erklärte: „Sowohl die Wahl als auch die Auszählung der Ergebnisse lief reibungslos und ohne Zwischenfälle ab, sodass wir in Brandenburg als erster Wahlkreis die Schnellmeldung an den Landeswahlleiter abgeben konnten. Der heutige Kreiswahlausschuss hat die Ergebnisse bestätigt.“

Wahlberechtigt im Wahlkreis waren 162.410 Männer und Frauen, darunter 4957 Erstwähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 74,2 Prozent. Es gab 269 Wahllokale und 63 Briefwahlbezirke.

