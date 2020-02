Elf Tote in Hessen - Schüsse in Hanau: So reagieren Brandenburger Politiker auf die Gewalttat

Nachdem ein Mann im hessischen Hanau neun Menschen mutmaßlich aus ausländerfeindlichen Motiven erschossen hat, reagieren auch Brandenburger Politiker erschüttert. Einer beschuldigt die AfD, dem gewalttätigen Rassismus Vorschub zu liefern.