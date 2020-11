Grünheide

Und plötzlich ist er wieder da. Tesla-Chef Elon Musk ist am Donnerstagmorgen überraschend mit seinem Privatjet in Schönefeld gelandet. Das geht aus einem Tweet auf dem Twitter-Account des Space-X-Jets hervor. Demnach ist das Flugzeug gegen 9.50 Uhr gelandet. Zuletzt war Musk Anfang September in Grünheide gewesen.

Sechs Stunden vorher hatte es auf dem gleichen Kanal geheißen, dass der Privatjet aus dem amerikanischen Texas in Richtung Europa aufgebrochen sei.

Musk will nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auf der Baustelle der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide ( Oder-Spree) Gespräche führen.

Am Abend ist demnach ein Treffen mit Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach ( SPD) geplant. Musk äußerte sich auch selbst bei Twitter: Er wolle erstklassige Ingenieure beschaffen und an diesem Freitag persönlich vor Ort befragen.

„ Deutschland rocks“, sagte Musk bei seinem ersten Besuch in Grünheide am 3. September. Er sei glücklich, dort zu sein. Grünheide sei „der ideale Ort, um die erste Gigafactory in Europa zu bauen“, so der Tesla-Chef, der alle Grünheider einlud, zur Eröffnungsfeier im nächsten Jahr zu kommen. „Wir werden die ganze Nachbarschaft einladen und eine große Party feiern“, so Musk.

