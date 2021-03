„Wow, shame on ZDF Info!“ twitterte Tesla-Boss Elon Musk am Mittwochabend – Grund ist die Sendung zur Tesla-Gigafabrik in Grünheide, die auch kritische Stimmen, etwa zum Wasserverbrauch, zu Wort kommen lässt. Doch das ZDF lässt nicht lange mit einer Antwort auf sich warten.