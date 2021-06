Elstal

Einkaufen ohne Termin und ohne Test – ab Donnerstag ist das in Brandenburg wieder möglich. Aufatmen können deshalb auch die Mitarbeiter und Kunden im Designer Outlet Berlin in Elstal. Über die Lockerungen ist Centermanagerin Stephanie Siegfried, die seit einem Jahr in Elstal verantwortlich ist, besonders glücklich.

Worauf müssen sich die Kunden einstellen?

Stephanie Siegfried: Wir freuen uns sehr, den Leuten ein Stückchen „Normalität“ bieten zu können. Es geht neben dem Shoppen bei Designermarken vor allem um das Erlebnis. Unabhängig davon stehen aber die Sicherheit und das Wohlergehen der Kunden, Mitarbeiter und Markenpartner weiterhin an erster Stelle. Wir arbeiten dazu eng mit den lokalen Behörden und der Gemeinde zusammen und haben ein durchdachtes Hygienekonzept entwickelt. Wir möchten unseren Besuchern einen rundum sorglosen und vor allem sicheren Aufenthalt bei uns im Center bereiten – dazu gehören im Moment auch umfassende Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen.

Welche sind das?

Wir erhöhen die Reinigung in öffentlichen Bereichen und stellen im gesamten Center Händedesinfektionsmittel zur Verfügung. Es gilt 1,5 Meter Abstand zu anderen Personen, es gibt eine kontinuierliche Überwachung der Besucherzahlen zur Regulierung der Besucherströme, es werden Kundenzähl- und abstandsgerechte Warteschlangensysteme im ganzen Center eingeführt. Die Geschäfte müssen die Anzahl der Kunden begrenzen, die gleichzeitig zugelassen sind. Das Tragen medizinischer Masken ist für alle Mitarbeiter und Kunden Pflicht. Dies gilt bereits auf den Parkplätzen, im Parkhaus und auf den Wegen sowie der ganzen Center-Anlage und in den Stores. Wir empfehlen beim Einkaufen, wo immer möglich, kontaktlose Zahlungsoptionen. Die regelmäßige Lüftung der Ladeneinheiten wird kontrolliert. Für dieses Sicherheitskonzept ist das Designer Outlet Berlin gemeinsam mit den 25 McArthurGlen Centern in Europa ausgezeichnet worden. Alle erhielten 2020 die „Bureau Veritas SafeGuard“-Zertifizierung. Das bedeutet, dass alle behördlichen Vorschriften zum Schutz der Besucher und Mitarbeitenden sowie darüber hinausgehende, bewährte Maßnahmen umgesetzt werden.

Hat das Outletcenter Berlin Corona-Zahlungen bekommen oder musste das jeder Shop beantragen?

McArthurGlen macht als eigentümergeführtes Unternehmen und Vermieter von Einzelhandelsflächen keine Angaben zu den einzelnen Stores und Marken.

Die Gemeinde Wustermark hat sechs verkaufsoffene Sonntage für das zweite Halbjahr beschlossen. Bleibt es dabei, dass das Center an den Sonntagen öffnen wird?

Wir gehen davon aus, dass es die sechs verkaufsoffenen Sonntage in unserem Center geben wird. Bereits am 11. Juli laden wir zum ersten verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 19 Uhr ein.

Wird es dieses Jahr auch wieder eine Black-Friday-Woche geben?

Nach derzeitigem Stand werden wir unsere Besucher in der Black-Friday-Woche wieder mit zusätzlichen Angeboten erfreuen können.

Ein Jahr Managerin im Designer Outlet Berlin – wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich fühle mich eng mit dem Designer Outlet Berlin und den Menschen dahinter verbunden. Die Atmosphäre, das bunte Treiben, die Markenvielfalt und das sympathische Team haben mich von Anfang an beeindruckt. Aber natürlich war das letzte Jahr herausfordernd für mich, wie für uns alle – wirtschaftlich und persönlich. Es hat gezeigt, wie wichtig es ist, noch flexibler zu sein. Und wir haben es gemeinsam geschafft, uns in dieser Hinsicht sehr schnell anzupassen. Gemeinsam konnten wir mit unseren Markenpartnern, Dienstleistern, den örtlichen Behörden und der Gemeinde die bereits sehr gute partnerschaftliche Zusammenarbeit vertiefen. Gemeinsam schauen wir positiv und gestärkt in die Zukunft.

Abgesehen von den Corona-Einschränkungen – sind Ihre Wünsche und Ziele erfüllt worden?

Ich freue mich, rückblickend nach einem Jahr sagen zu können, dass wir uns als Familie hier schnell einleben konnten und sehr wohl fühlen. Beruflich als Centermanagerin freue ich mich auf die kommende Zeit und darauf, den spannenden Standort mit meinem Team weiter voran zu bringen.

Welche Stores sind hinzugekommen und warum ist der größte mit Nike ausgezogen?

Die langfristigen Partnerschaften mit unseren Marken stehen im Mittelpunkt unseres Geschäfts. Wir freuen uns sehr über viele neue Marken, die wir in den letzten Monaten trotz der aktuellen wirtschaftlichen Situation der Branche begrüßen durften: Jack & Jones, Ecco, Armani Exchange, Hugo, Street One/Cecil, Kennel & Schmenger. Boss und Daniel Hechter haben ihren Stores – pünktlich zur neuen Saison – zudem einen neuen und frischen Anstrich verpasst.

Kommen in 2021 noch neue Stores hinzu, können Sie etwas verraten?

Wir arbeiten stetig daran, den Gästen das Einkaufserlebnis im Center noch schöner und vielfältiger zu gestalten. Um auch im gastronomischen Bereich ein großes Repertoire bieten zu können, wird sich das Angebot in den kommenden Monaten erweitern. Im Sommer werden wir unter anderem die Burgerkette Five Guys eröffnen. Zum jetzigen Zeitpunkt können wir über andere spannende Eröffnungen noch keine Auskunft geben.

