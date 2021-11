Potsdam

An den Brandenburger Schulen soll aufgrund der hohen Inzidenzen die Präsenzpflicht wieder aufgehoben werden. Das kündigte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Dienstag im RBB-Inforadio an. Auch die Weihnachtsferien sollen um drei Tage verlängert werden. Elternvertreter und Lehrerverbände sprechen von einem „katastrophalen Krisenmanagement.“ Einige Elternvertreter fordern nun erneut den Rücktritt der Bildungsministerin.

Eltern fordern Rücktritt von Britta Ernst

„Irgendwann ist Schluss“, sagte Maik Jorsch-Schuppe, Sprecher des Kreiselternrats in Cottbus, gegenüber der MAZ. Die Bildungsministerin habe in der Pandemiebewältigung in den Schulen versagt. Es sei nun an der Zeit, personelle Konsequenzen zu ziehen. „Dass die Ministerin nun die Präsenzpflicht aussetzen will, zeigt erneut, dass nur reagier und nicht agiert wird.“ Bereits im März hatten der Kreiselternrat Cottbus und der Brandenburger Pädagogenverband den Rücktritt von Bildungsministerin Britta Ernst gefordert.

Die Aussage der Ministerin, dass die Aussetzung der Präsenzpflicht auch ein Wunsch vieler Eltern sei, wies der Elternvertreter scharf zurück. Natürlich hätten Eltern angesichts der hohen Inzidenzen in den Schulen Angst um ihre Kinder, so Jorsch-Schuppe. „Aber eine ungeordnete Aussetzung der Präsenzpflicht hilft den Familien auch nicht.“ Nicht nur gebe es erneut ein Betreuungsproblem, auch die Frage, nach der Beschulung der Kinder stelle sich erneut. „Die Verantwortung wird nun wieder auf Lehrer und Eltern abgeschoben.“

Eltern stehen erneut vor Betreuungsproblem

René Mertens, Sprecher des Landeselternrats, spricht angesichts der ausgesetzten Präsenzpflicht und der Ankündigung der Ministerin, die Weihnachtsferien um drei Tage zu verlängern, von einem „politischen Bankrott.“ Eltern würden nun vor einem Betreuungsproblem stehen, Lehrkräfte, vor der Frage, wie sie den Unterricht organisieren sollen. Weder sei die Schulcloud auf dem neuesten Stand, noch sei die technische Ausstattung vorhanden, um den Unterricht digital fortzusetzen. Auch die Ankündigung des Bildungsministeriums, die Weihnachtsferien für Brandenburger Schülerinnen und Schüler um drei Tage vorzuziehen, kritisierte Mertens massiv und sprach von einem „absurden Vorgehen“, das nicht zur Bekämpfung der Pandemie beitragen würde.

Der Brandenburger Pädagogenverband sieht die Aussetzung der Präsenzpflicht ebenfalls skeptisch. „Die Arbeitsbelastung liegt dann bei den Lehrern“, sagte Präsident Hartmut Stäker. Sie müssten jede Unterrichtsstunde dann zweimal leisten: einmal online und einmal für die Kinder, die in die Schule kommen. „Das halten die Lehrer vor Weihnachten nicht durch“, kritisierte er.

Lehrer lehnen Aussetzung der Präsenzpflicht ab

In den zusätzlichen drei freien Tagen werde die Welt auch nicht gerettet, sagte der Präsident des Landes-Pädagogenverbandes über die angekündigte Verlängerung der Weihnachtsferien. Zumindest bestehe aber die Chance, dass das Weihnachtsfest für die Schüler ohne Quarantäne ablaufen könne. Ernst sieht auch die Erwachsenen in der Pflicht, durch Impfungen die Situation für die Kinder zu entspannen. Schulschließungen sollten nicht die Lösung sein.

Günther Fuchs, Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Brandenburg, sprach angesichts der neuen Pläne des Bildungsministeriums erneut von einem „systemischen Versagen“ der Regierung. Die Aussetzung der Präsenzpflicht lehnte er ab. Dieser Vorschlag sei für die Schulen organisatorisch und personell nicht umsetzbar, so Fuchs. Es gebe keine Möglichkeit, die Kinder die zu Hause blieben und die anwesenden Kinder zeitgleich zu beschulen. „Besser wäre in Regionen mit hohen Inzidenzen eine Rückkehr in den Distanzunterricht.“ Angesichts der Situation den Schulen sagte der GEW-Chef, die Gesundheit habe momentan Vorrang, es werde aber eine Zeit nach der vierten Welle geben, in der man nach Verantwortlichkeiten fragen müsse.

Schulen überrascht von neuen Maßnahmen

Dirk Lenius, Schulleiter am Schulcampus in Lehnin (Potsdam-Mittelmark), sagte auf MAZ-Anfrage, er habe von den geplanten Maßnahmen aus den Medien erfahren. „Das ärgert mich.“ Es gebe nun viel Verunsicherung, so Lenius. „Es rufen viele Eltern an und Fragen, was nun passiert.“ Die Aussetzung der Präsenzpflicht bezeichnete er als „Super-GAU“ für Eltern, Kinder und Lehrer. Besser wäre eine Rückkehr in den Wechselunterricht gewesen, so Lenius.

Die rot-schwarz-grüne Landesregierung in Brandenburg will angesichts der wachsenden Belastung von Krankenhäusern am (heutigen) Dienstag schärfere Corona-Regeln beschließen. Ab Mittwoch soll die 2G-Regel in vielen Geschäften gelten, ausgenommen sind Supermärkte und andere Läden für den täglichen Bedarf.

Die 2G-Regel erlaubt den Zugang nur geimpften und genesenen Menschen, sie gilt bereits in Kneipen, Theatern, Kinos, Konzerthäusern und Bädern. Weihnachtsmärkte sollen wieder schließen. In bestimmten Fällen sind Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr geplant.

Von Gesa Steeger