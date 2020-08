Potsdam

Einige Brandenburger Eltern weigern sich, ihre Kinder mit einer Maske in die Schule zu schicken. Dies teilte am Montag der Städte- und Gemeindebund Brandenburg (StGB) unter Berufung auf die kommunalen Schulträger mit. Laut StGB-Geschäftsführer Jens Graf sei das zwar kein weit verbreitetes Phänomen, es gefährde aber die Gesundheit von Kindern und Pädagogen.

Er appellierte an Eltern, ihre Kinder nur mit einem Mund-Nasen-Schutz zur Schule zu lassen und darauf zu achten, dass die Kinder diesen nicht vergessen. „Eltern müssen ihre Kinder heute nicht nur mit Sportsachen und Heften in die Schule schicken, sondern auch mit einer Maske“, sagte er.

Anzeige

Schulen haben sicherheitshalber Masken vorrätig

Doch eine gewisse Zahl von Eltern halte sich nicht an diesen Appell, wie Thomas Zenker, Vizepräsident des Städtebunds, erklärte. „Sie wollen ihren Kopf durchsetzen“, sagte er. „Nach der Verordnung müssten wir die Kinder ohne Masken nach Hause schicken. Weil wir das aber nicht wollen, haben Schulträger bereits Masken für diese Schüler besorgt.“

Weitere MAZ+ Artikel

Gerade bei den Grundschulkindern in den ersten und zweiten Klassen sei der Umgang mit der Maske natürlich nicht ganz einfach. Es komme häufiger vor, dass die Kinder den Schutz verlieren, vergessen oder auf den Boden fallen lassen. Für Erzieher oder Lehrer sei es in solchen Situationen nicht ganz einfach, die Maskenpflicht durchzusetzen.

„Im Großen und Ganzen läuft es nach unserer Information gut“, sagte Jens Graf nach einer ersten Abfrage bei den Schulträgern im Land. Dass Schulleiter die Maskenpflicht, die auf Gängen und Gemeinschaftsräumen gilt, absichtlich nicht durchsetzen oder ignorieren, sei ihm mit Ausnahme des Falles in Rathenow ( Havelland) nicht bekannt. „Das scheint ein Einzelfall zu sein“, sagte Graf.

Disziplinarverfahren gegen Schulleiter

Der Leiter der Rathenower Jahn-Grundschule, Frank Gens, war vom Bildungsministerium suspendiert worden. In einem Elternbrief hatte er vorige Woche angekündigt, dass er sich an die rechtliche Vorgabe nicht gebunden fühle. „Damit handelte er eindeutig rechtswidrig“, teilte das Bildungsministerium am Montag mit.

Vor Mitarbeitern des Schulamts habe Gens erklärt, dass er sich an die Weisung seines Dienstvorgesetzten nicht gebunden und seinem Eid als Beamter nicht mehr verpflichtet fühle, teilte das Ministerium weiter mit. Deswegen sei ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Am Montag demonstrierten Eltern, Schüler sowie Vertreter der AfD vor der Schule und zeigten sich solidarisch mit Gens.

Coronafälle in Wittenberge

Städte- und Gemeindebund-Chef Jens Graf verteidigte die Schulverwaltung dafür, dass sie den Leiter suspendiert habe. „Die Schulen haben die Aufgabe, die Maskenpflicht umzusetzen. Das ist ihre Verantwortung auch gegenüber dem Personal“, sagte er.

Nach den Schulschließungen im Frühjahr und den langen Sommerferien sei es richtig, dass Brandenburg wieder zum Regelunterricht zurückgekehrt sei, sagte er. Mit einigem Ruckeln habe der Schulstart geklappt. „Dabei müssen sich alle dafür einsetzen, dass die Regeln eingehalten werden“, sagte er.

In Wittenberge ( Prignitz) wurden drei Schulklassen der Elblandgrundschule in Quarantäne geschickt, nachdem ein mehrfacher Familienvater positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Mehr als 60 Schulkinder sowie 15 Mädchen und Jungen einer Kita sind betroffen.

Von Torsten Gellner