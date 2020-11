Potsdam

Eltern stehen auf – so heißt eine deutschlandweite Initiative, deren Symbol einer freundlichen Sonnenblume nachempfunden ist. Sie wirkt auf den ersten Blick wie ein Zusammenschluss besorgter Eltern. Man wolle Kindern eine Lobby geben, heißt es in einem der Redebeiträge an diesem Freitag. Masken würden Kindern ihre Freiheit rauben und der Gesundheit schädigen.

In der Tat: Kinder leiden unter Corona-Krise. Sie können ihre Oma nicht knuddeln, sollen sich nicht zu viel mit Freunden treffen, und momentan fällt auch das Fußballtraining flach. Aber bei diesem Bündnis ist es ähnlich wie bei den anderen Protesten gegen die Corona-Maßnahmen: Zwischen Sorgen um die Kinder mischen sich rechte Verschwörungstheorien.

In den einschlägigen Kanälen wird die Bundesregierung als Diktatur geschmäht, die AfD gilt vielen Anhängerinnen als Partei des Vertrauens, und die Pandemie wird als Weltverschwörung der globalen Eliten gezeichnet. Radikales Gedankengut, das sich auch bei der Querdenker-Bewegung findet.

Die Überschneidung zeigt: Die Radikalisierung der Proteste schreitet voran. Wer seine Kinder schützen will, der sollte sie von solchen Veranstaltungen möglichst weit fern halten – oder wenigstens ganz genau hinsehen, mit wem er da demonstriert.

Von Gesa Steeger