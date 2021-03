Potsdam

Das Chaos um die nicht gelieferten Schnelltests für Schüler und die kurzfristige Aussetzung der Präsenzpflicht setzen Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) unter Druck. Nach dem Kreiselternrat von Cottbus bringen nun auch erstmals die Lehrer selbst den Rücktritt der Ministerin ins Gespräch.

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schreibt der Brandenburger Pädagogenverband: „Herr Woidke, ist diese Ministerin noch tragbar?“ Seit über einem Jahr seien die Schulen von der Pandemie betroffen, und das Krisenmanagement des Bildungsministeriums sei „katastrophal“, heißt es.

Vor einer Woche seien die weiterführenden Schulen trotz des Wissens um steigende Inzidenzen wieder geöffnet worden. Am gestrigen Sonntag seien die Lehrer, Eltern und Schüler dann kurzfristig darüber informiert worden, dass die Präsenzpflicht ab Montag (22. März) doch wieder ausgesetzt sei. „Von Verlässlichkeit, Besonnenheit und Verantwortungsbewusstsein durch die Ministerin kann hier wohl keine Rede mehr sein“, schreibt der Pädagogenverband.

„Wut und Entsetzen machen sich breit“

Bisher seien Lehrer noch engagiert bei der Umsetzung der oft „diskussionswürdigen und äußerst kurzfristigen Entscheidungen“ gewesen. Nun aber sei ein Punkt überschritten: „Wut und Entsetzen machen sich in den Lehrerzimmern und Chats breit über die sinnlosen und unüberlegten Entscheidungen“ des Ministeriums. „Und die berechtigte Frage steht dabei im Raum: Ist diese Ministerin noch tragbar?“

Am Sonntag hatte Ernst ebenso überraschend wie knapp mitgeteilt, dass die Präsenzpflicht ab Montag ausgesetzt wird. Eltern bleibt es also damit wie vor den Weihnachtsferien selbst überlassen, ob sie ihre Kinder in die Schule schicken. Ein Vorziehen der Osterferien hatte Ernst dagegen abgelehnt.

Steigende Fallzahlen durch britische Mutation

Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit steigenden Fallzahlen unter Schülern, die insbesondere durch die britische Mutation viel stärker als Überträger des Corona-Virus infrage kommen als bei der „normalen“ Variante. Außerdem ist die Aussetzung der Präsenzpflicht dem Chaos um die fehlenden Schnelltests geschuldet: Erst wurden die falschen Tests geliefert, für deren Anwendung die Lehrer keine Verantwortung übernehmen wollten. Dann kam Ende voriger Woche heraus, dass eine Ersatzlieferung eines chinesischen Produkts ausfalle: es geht um die Menge von 2,3 Millionen Tests.

Eine kurzfristig organisierte Ersatzlieferung soll Mitte der Woche in Erfurt eintreffen und dann an die Schulen verteilt werden. Derweil stehen den Schülern, die sich zweimal pro Woche testen lassen sollen, nur ein Kontingent von 150.000 Tests zur Verfügung. Das reicht noch nicht einmal dafür, dass sich alle Schüler einmal testen lassen.

Elternrat fordert ebenfalls Rücktritt

Der Kreiselternrat von Cottbus forderte daher ebenfalls den Rücktritt der Bildungsministerin. „Das Verhalten der Bildungsministerin ist derart lebensfremd und absurd, dass es einem die Sprache verschlägt“, heißt es in einem Brief des Elterngremiums. Kritisiert wird darin nicht nur die aktuelle Entscheidung, sondern ein „permanenter Schlingerkurs bei der Ankündigung und Umsetzung von Maßnahmen“.

Das Bild, das das Bildungsministerium seit einem Jahr abgebe, sei schlichtweg inakzeptabel, heißt es darin. In Cottbus gilt ab dieser Woche eine Testpflicht: Wegen steigender Corona-Zahlen hat die Stadtverwaltung angeordnet, dass der Schul- und Kitabesuch nur bei zwei negativen Schnelltestergebnissen pro Woche erlaubt ist.

Ernst steht derzeit auch als Präsidentin der Kultusministerkonferenz vor. Sie ist damit praktisch Deutschlands oberste Bildungsministerin.

Von Torsten Gellner