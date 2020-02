Elternsprecher sagt, was ihn an Brandenburgs Kitas am meisten nervt

Potsdam

Danilo Fischbach wurde im November 2019 Sprecher des Landesbeirats der Kita-Eltern. Er ist verheiratet und Vater einer dreijährigen Tochter. Die Familie wohnt in Schwante ( Oberhavel).

Herr Fischbach, rund 15.000 Brandenburgerinnen und Brandenburger haben die Petition „Worauf warten“ für eine bessere Kita-Versorgung in Brandenburg unterschrieben. Woran hakt es aus Sicht der Eltern am meisten?

Danilo Fischbach: Es kommen mehrere Sachen zusammen: Wir müssen Mindeststandards in der Kinderbetreuung und frühkindlichen Bildung setzen. Wir brauchen rechtssichere Satzungen, gegen die Eltern nicht mehr klagen müssen, und eine transparentere Finanzierung. Das ist seit Jahren ein Dauerthema. Und wir arbeiten weiter an unserem großen Ziel der Beitragsfreiheit.

Auf die beitragsfreie Kita hat sich die Kenia-Koalition bereits geeinigt. Dieses Ziel haben Sie doch schon erreicht.

Das sehen wir anders, in Berlin ist die frühkindliche Bildung bereits jetzt für Krippe, Kita und Hort kostenfrei. Was Berlin kann, sollte Brandenburg auch können. Das ist für den Wettkampf um junge Familien, Facharbeiter ein Standortnachteil welchen Brandenburg sich auf Dauer nicht leisten kann. Der nächste Schritt in die Beitragsfreiheit sollte zum 01.08.2020 im Gleichschritt mit der geplanten Qualitätsverbesserung erfolgen. Als Eltern fordern wir einen Gleichschritt zwischen Beitragsfreiheit und Qualitätsverbesserung.

Sie fordern laut ihrer Petition einen „Bildungsschlüssel“ für Brandenburg. Was muss man sich darunter vorstellen? Einen Betreuungsschlüssel , der das Verhältnis von Erziehern zu Kindern in einer Gruppe regelt, gibt es doch. Er soll zum 1. August noch einmal verbessert werden.

Wir haben keinen echten Betreuungsschlüssel, sondern allenfalls einen Finanzierungsschlüssel, der aber auch die Realität in den Kitas nicht abdeckt. Ein Bildungsschlüssel, wie wir ihn uns wünschen, würde verbindliche Mindeststandards definieren, also ein festes Erzieher-Kind-Verhältnis schaffen, das zu jeder Zeit einzuhalten ist. Momentan ist es so, dass dieser Standard nur auf dem Papier existiert. Im Alltag fehlen Mitarbeiter in den Randstunden, weil sie krank sind, sie fehlen, weil sie auf Fortbildung sind oder Urlaub haben. Eigentlich müssten die Kitas ähnlich wie Schulen mit einem gewissen Personalüberhang arbeiten, um solche absehbaren Fehlzeiten ausgleichen zu können.

Für die Finanzierung der Kitas sind in erster Linie die Kommunen zuständig. Müssten Sie ihre Unterschriftensammlung nicht eher dem Städte- und Gemeindebund präsentieren oder dort einmal protestieren?

Das wäre vielleicht mal eine gute Idee. Dann müssten wir aber konsequenterweise auch vor dem Oberverwaltungsgericht demonstrieren, denn das hat eine Reihe von Urteilen gefällt, die Eltern einseitig belasten und für uns in keiner Weise nachvollziehbar sind. Wir wenden uns an den Landtag, weil hier die Gesetze verabschiedet werden. Wir sind hier schon richtig.

Was stört Sie denn an den Urteilen des Oberverwaltungsgerichts?

Da ist viel zusammengekommen, was uns Eltern auf die Palme bringt. Da ist zum einen die leidige Frage, wer die Grundstücks- und Gebäudekosten zu tragen hat. Laut Gesetz ist das Sache der Kommunen. Laut OVG sollen die Eltern diese Kosten aber noch einmal mitfinanzieren. Dann gab es eine Entscheidung, wonach die Kalkulation von Kita-Beiträgen nicht per se falsch ist, wenn einzelne Bestandteile falsch angesetzt wurden. Auch das verstehen wir Eltern nicht. Wenn ich einen Kassenbon habe, auf dem falsche Posten stehen, dann ist die Summe im Ergebnis falsch - und ich würde das nicht bezahlen wollen.

Ein weiteres Thema sind die erweiterten Betreuungszeiten, die nicht ausfinanziert sind, obwohl viele Eltern ihre Kinder länger als acht Stunden in der Kita lassen. Ist das nicht auch eine gefährliche Entwicklung, wenn Kinder so lange fremd betreut werden?

Uns wäre es auch lieber, wenn sich die Eltern selbst um ihre Kinder kümmern könnten, aber die Realität sieht leider anders aus. Viele Väter und Mütter haben nicht den Luxus, sich das aussuchen zu können. Brandenburg ist ein Flächenland mit weiten Wegen, die Eltern fahren der Arbeit hinterher. Und viele Familien sind auf Doppelverdienste angewiesen, weil ein Gehalt nicht ausreicht, um Kinder groß zu ziehen. Diese Rahmenbedingungen hat die Politik geschaffen.

Ein Problem wird bleiben: Wo sollen die Erzieher herkommen?

Natürlich wachsen Erzieher nicht auf Bäumen. Wir müssen aber an den Ursachen des Fachkräftemangels arbeiten. Junge Menschen sollen den Beruf ergreifen und nicht abgeschreckt werden. Dafür muss man endlich das leidige Schulgeld abschaffen und stattdessen wie bei anderen Berufen eine Ausbildungsvergütung einführen

Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) will, dass Kitas die Kinder besser auf die Schule vorbereiten. Sie will einen klareren Bildungsauftrag definieren. Soll die Kita noch mehr zu einer Lernstätte werden?

Ich denke schon, dass man über frühere Sprachstandsfeststellungen und mehr Bildungsangebote in Kitas reden sollte. Aber wenn man die Standards hier erhöhen will, braucht man qualifiziertes Personal. Leider arbeitet das Land gerade eher an der Absenkung der Standards.

Inwiefern?

Es sollen Hauswirtschaftsassistenten und Diätassistenten als pädagogische Fachkräfte anerkannt werden. Das geht nicht. Das wäre eine ähnliche Entwicklung wie in den Grundschulen mit den vielen Seiteneinsteigern. Wenn es dazu kommt, dann gehen wir Eltern auf die Barrikaden.

Von Torsten Gellner