Potsdam

Die abgefangenen und im europäischen Ausland decodierten Chats des bei Kriminellen beliebten Messengers Encrochat haben auch in Brandenburg eine Ermittlungslawine losgetreten. Das zeigt: Es lohnt sich für die Strafverfolgungsbehörden, technisch auf der Höhe der Zeit zu sein.

Gericht lehnte die Daten ab

Nun aber wirft der Zugriff auf die Chat-Verläufe juristische Fragen auf, die bis zum Bundesgerichtshof führen dürften. Das Berliner Landgericht gab am vorigen Donnerstag einen Vorgeschmack darauf. Es lehnte die Eröffnung eines Verfahrens gegen einen tatverdächtigen Drogenhändler ab, weil die Anklage größtenteils auf Encrochat-Nachrichten fußte. Das Gericht argumentierte, dass die Daten ohne konkreten Tatverdacht abgeschöpft worden seien und die Erkenntnisse daraus nicht verwertbar seien.

Ankommen im 21. Jahrhundert

Wie niederschmetternd muss das für Ermittler sein, wenn die Beweise ziemlich klar auf dem Tisch liegen? Droht nun so etwas auch in Brandenburg? Sicher werden die Verteidiger versuchen, diese Karte zu spielen. Zur Not muss der Gesetzgeber nachsteuern. Denn der Rechtsstaat darf nicht mit Mitteln des 19. und 20. Jahrhundert operieren, während sich die Verbrecher der Kommunikationsmittel des 21. Jahrhunderts bedienen – und sich ins Fäustchen lachen.

Von Torsten Gellner