Potsdam

In zwei Wochen geht ein ungewöhnliches und schwieriges Schuljahr zu Ende. Kurz vor den Ferien dürfen die Schülerinnen und Schüler noch einmal so etwas wie einen normalen Schulalltag erleben, während die Lehrerinnen und Lehrer über den Zeugnissen brüten. Wie groß sind die Lernrückstände wirklich? Wie gerecht können Noten sein, die am Ende eines solchen Schuljahres verteilt werden? Kann man Schüler fair bewerten, die man lange Zeit nicht persönlich gesehen hat? Drei Lehrerinnen und Lehrer aus Brandenburg schildern ihre Erfahrungen.

„Es gab eine Jagd auf Noten“

„Es ist für alle Beteiligten eine schreckliche Situation. Ich bin selbst Mutter und sehe, wie Lehrer versuchen, noch Noten herauszuschlagen. Es stimmt schon, was die Elternvertreter kritisieren. Teilweise gab es eine Jagd auf Noten, in einigen Klassen sind die Kinder regelrecht mit Tests bombardiert worden, weil die Lehrer noch auf ihre Noten kommen mussten.

Die Schüler waren zu Beginn des zweiten Lockdowns selbst wütend und wollten, dass die Benotung ausgesetzt wird. Auch ich war skeptisch. Dann haben sich viele Schüler aber sehr große Mühe gegeben. Es wäre jetzt unfair, überhaupt keine Noten zu vergeben, weil man diese Anstrengung dann nicht würdigen würde.

Hoher Zeitdruck, damit niemand was nachschlägt

Die mündliche Mitarbeit habe ich nicht bewertet, denn einige hatten wirklich ernste technische Probleme und hatten deswegen Probleme, zu folgen. Wir haben auch Online-Aufgaben gemacht, aber da hat man nie die Sicherheit, dass die Schüler alles alleine machen. Aber die Leistungen waren insgesamt realistisch. Es gab da keine großen Auffälligkeiten. Ich habe, wenn es die Aufgabe zugelassen hat, auch den Zeitdruck hoch gehalten, um auszuschließen, dass jemand heimlich etwas nachschlägt. Das geht aber nicht bei allen Aufgaben.

Wir fanden den Wechselunterricht toll. Es war ein angenehmes Arbeiten in den kleineren Lerngruppen, aber durchaus auch anstrengend. Man muss sich ja Aufgaben für die Schüler ausdenken, die gerade zu Hause sind, wo sie selbstständig arbeiten sollen.

„Ich vergebe jetzt keine Noten mehr“

Bei den Klassenarbeiten ist uns das Ministerium entgegen gekommen. Die Zahl wurde reduziert. Uns ärgert aber, dass man den Lehrplan nicht entschlackt hat. Da hätte man viel ausmisten können. Die wenigen Möglichkeiten, die das Ministerium uns eröffnet hat, haben uns nicht viel gebracht.

Ich vergebe jetzt keine Noten mehr. Aber die Zeit bis zu den Ferien werde ich unterrichten und nicht nur Wandertage durchführen, um wenigstens noch Stoff nachzuholen. Das Argument, die Schüler hätten sich ja lange nicht gesehen, deswegen müssten sie sich vor den Ferien noch ausgiebig austauschen, ist doch Unsinn. Als hätten sich die Schüler ein halbes Jahr lang nicht gesehen. Natürlich haben sie sich privat getroffen.“ (Lehrerin auf Potsdam)

„Unsere Schule hat noch nicht einmal WLAN“

„Die Lernrückstände sind von Kind zu Kind schon sehr unterschiedlich. Manche Kinder arbeiten selbständiger, bekommen mehr Unterstützung von den Eltern und können von sich aus viel kompensieren, indem sie etwas in einem Buch nachlesen oder ein Tutorial auf Youtube anschauen. Bei anderen fehlt das. Das führt zu einer unserer größten Sorgen: Wir erleben eine große Schere bei den Lernständen. Wir bräuchten dringend Personal, um das aufzufangen.

In den Klassen eins und zwei gibt es keine Ziffernnoten. Die Lehrer sollen angeben, wie Schüler in Kompetenzbereichen mit vielen Unterpunkten abgeschnitten haben. Das ist schon sehr schwierig einzuschätzen, wenn man die Kinder so häufig nicht gesehen hat.

Wechselunterricht war sehr effektiv

Laut Bildungsministerium sollen auf den Zeugnissen kein Corona-Vermerk stehen, kein Hinweis darauf, wie viel Wechselunterricht stattfand oder wann Schulen geschlossen waren. Ich finde das schwierig. Man kann das doch ganz sachlich aufschreiben.

Als wir im Wechselunterricht mit den kleinen Klassen waren, war das sehr effektiv. Man aktiviert die Schüler häufiger in solchen Mini-Gruppen. Das hat viel gebracht, und ich würde mir das als Lehre aus der Pandemie wünschen, gerade für die Schuleingangsphase. Je mehr Aufmerksamkeit und Unterstützung Kinder in dieser Zeit bekommen, desto leistungsfähiger können sie sich entwickeln.

Was uns besonders frustriert ist, dass wir bis heute kein einziges mobiles Endgerät erhalten haben. Wenn wir nicht Eltern gehabt hätten, die ihre Kinder aufgerüstet haben und größere Datentarife gebucht haben, hätten viele Kinder an Videokonferenzen nicht teilnehmen können.

Fassungslos, wenn Bildungsministerin von Erfolgen berichtet

Weder aus dem Digitalpakt I noch aus dem Digitalpakt II für sozial benachteiligte Kinder ist bisher bei uns etwas angekommen. Unsere Grundschule hat noch nicht einmal WLAN. Wir hören immer fassungslos zu, wenn die Bildungsministerin behauptet, die Programme laufen gut.

Eine veränderte Verordnung, die BiGEV, ermöglicht es uns, dass wir Leistungen im Distanzlernen bewerten dürfen. Man soll als Lehrerin gewichten, inwiefern Hilfe von Dritten im Spiel war. Das kann man aber nicht genau sagen. Viele Kolleginnen und Kollegen haben daher gesagt: Wir bewerten die Kinder lieber, wenn sie wieder im Präsenzunterricht sind. Der fing bei den Grundschulen zum Glück früher an, trotzdem ist die Zeit für Klausuren knapp. Man kann die Kinder ja nicht gleich mit Tests überhäufen.

Das Ministerium kam uns nur wenig entgegen. Wir konnten eine Klausur durch mündliche Leistungen ersetzen, aber das muss man auch erst mal organisieren. Im Wechselunterricht sieht man einen Teil der Klasse nur alle zwei Wochen. 25 Kinder dann einzeln mündlich zu überprüfen, ist viel mehr Aufwand als einmal eine Klassenarbeit zu schreiben. Einen realistischen Blick des Ministeriums für die Schulwirklichkeit während der Pandemie, den haben wir wirklich vermisst.“ (Lehrerin aus Teltow-Fläming)

„Die Politik hat Versprechungen gemacht und nicht gehalten“

„Das Schuljahr war weder für die Schüler noch für uns Lehrer einfach. Der Unterricht in Distanz gleich zu Beginn der Pandemie zeigte uns Schwachpunkte auf, die hätten umgehend behoben werden müssen. Etliche Schüler haben nicht die technischen Voraussetzungen fürs Lernen zu Hause. Es fehlt an Computern oder an einer schnellen Internetverbindung. So kann man natürlich nicht arbeiten und noch anständige Ergebnisse von den Schülern verlangen.

Hier hat die Politik Versprechungen gemacht, die sie nicht eingehalten hat. Die Schüler waren meist trotz aller widrigen Umstände sehr diszipliniert und willens, mitzumachen. Wer seine Aufgaben nicht digital erledigen und abliefern konnte, durfte dies auch in Papierform tun. Später im Wechselunterricht arbeiteten wir in zwei Gruppen. Ein Teil der Schüler konnte also wieder zur Schule kommen, während die anderen zu Hause Aufgaben erledigten und das alles im steten Wechsel.

Glaube nicht, dass Schüler jetzt viel Rückstand haben

Trotz dieser Widrigkeiten glaube ich nicht, dass meine Schüler viel Rückstand im Unterrichtsstoff haben, und es gab auch genügend Möglichkeiten, Zensuren zu geben, um am Schuljahresende ein Zeugnis ausstellen zu können. Benotet wird natürlich nicht aus dem Bauch heraus, sondern nach der Leistungsbewertung des Ministeriums. Dabei sind mündliche und schriftliche Leistungen gleich gewichtet. Da es in den Klassen sieben bis neun sehr viel Distanzunterricht gab, durften nach Ministeriumsanweisung die schriftlichen Klassenarbeiten reduziert werden. Statt drei schriftlichen Klassenarbeiten gab es also nur zwei.

Es gab auch die Möglichkeit, die Klassenarbeit mündlich durchzuführen – per Videochat. Alle Leistungen werden wie immer zensiert, aber mit etwas mehr Fingerspitzengefühl und zusätzlichen Möglichkeiten für die Schüler, zum Beispiel, indem sie ein Plakat zum Unterrichtsthema zu Hause anfertigen und es in der Schulcloud hochladen konnten.

Nun haben wir wieder vollen Präsenzunterricht. Ob das eine gute Idee ist, wird sich zeigen, denn noch ist die Pandemie nicht vorbei.“ (Lehrer aus Ostprignitz-Ruppin)

Von Torsten Gellner und André Reichel