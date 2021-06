Ende der Massentierhaltung: Macht Fleisch teurer!

Potsdam

Die Afrikanische Schweinepest fordert ihre Opfer in Brandenburg – nicht nur bei den Tieren. Immer mehr Mastbetriebe geben auf oder verkleinern sich. Mit der Folge, dass der Schweinebestand in Brandenburg auf dem niedrigsten Stand der letzten 30 Jahre angelangt ist. Für die betroffenen Betriebe bedeutet der Rückgang der Tiere auch einen Rückgang der Einnahmen, viele sehen ihre Existenz in Gefahr.

Zukunft sollte nicht in Massentierhaltung liegen

Das ist bedauerlich und trotzdem irgendwie unausweichlich, denn die Zukunft der Tierhaltung sollte nicht in der Massentierhaltung liegen, schon aufgrund des Klimawandels braucht es ein Umdenken. Denn Massentierhaltung ist einer der größten CO2-Treiber überhaupt, wenn nicht sogar der größte. Nicht zu vergessen ist auch das Tierwohl. Doch dafür bezahlen sollten allerdings nicht nur diejenigen, die die Tiere halten. Dafür bezahlen sollten vor allem die Konsumenten.

Konsumenten müssen für Wandel zahlen

Die Konsequenz kann also nur heißen, das Fleisch endlich teurer werden muss. Davon würden am Ende alle profitieren. Die Bauern könnten höhere Preise erzielen und den nachhaltigen Ausbau ihrer Betriebe finanzieren. Die Tiere würden ein wenig besser leben und die Konsumenten könnten ohne schlechtes Gewissen ein Steak auf den Grill hauen. Vielleicht leben dann irgendwann auch wieder mehr Schweine in Brandenburg.

Von Gesa Steeger