Berlin

Die Berliner Flughäfen erwarten an diesem Wochenende noch einmal einen Passagieransturm. Die Sommerferien in Berlin und Brandenburg gehen zu Ende. Am Freitag werden in Tegel und Schönefeld ( Dahme-Spreewald) 117.000 Passagiere erwartet, am Sonntag rund 110.000 Fluggäste. Der Samstag werde nicht ganz so verkehrsreich, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag.

Das Passagierwachstum an den beiden Airports zog in den ersten sieben Monaten erneut kräftig an. Es lag zwölf Prozent über dem Vorjahreszeitraum, sagte Lütke Daldrup. An diesem Samstag werden schon 21 Millionen Passagiere von Tegel und Schönefeld geflogen sein.

In Schönefeld sei der Verkehr um etwa acht Prozent zurückgegangen. Das liege an der Verlagerung mehrerer Flüge von Easyjet und Ryanair nach Tegel.

Fünf Millionen Passagiere während der Ferien

Allein während der Sommerferien seien fünf Millionen Fluggäste gezählt worden – zwei Prozent mehr als während der letzten Sommerferien. „Der Sommer ist für uns immer eine sehr arbeitsintensive Zeit“, sagte Lütke Daldrup. Die Hauptbelastung für die Flughäfen stehe aber noch bevor: „Die verkehrsreichste Zeit kommt für uns erst jetzt, wenn der Berufsverkehr wieder losgeht, aber in einigen Ländern noch Sommerferien sind“, sagte er.

Der bisher verkehrsreichste Tag war der 7. Juni, ein Freitag, mit 130.000 Passagieren an beiden Airports. In Tegel seien bereits 11 Millionen Gepäckstücke verladen worden. Obwohl es sowohl in Tegel als auch in Schönefeld zum Teil äußerst beengt zugehe, sei die Verspätungsbilanz im Vergleich zu anderen Flughäfen akzeptabel. „Wir liegen mit Tegel im Mittelfeld“, sagte er. Laut einer Untersuchung war Frankfurt im ersten Halbjahr der Flughafen mit den meisten Verspätungen. Schönefeld kommt bei dem Ranking gut weg.

Flughäfen etwas pünktlicher

Nach Berechnung der Berliner Flughäfen sind bundesweit 73 Prozent aller Flüge pünktlich. „Damit sind wir in Berlin und Schönefeld besser als der Durchschnitt.“ In Tegel liege die Pünktlichkeitsquote bei 75 Prozent, in Schönefeld bei 76 Prozent. Gezählt werden in diesem Vergleich Flüge, die mehr als 15 Minuten vom Plan abweichen.

„Wir haben in Deutschland einen notorisch überlasteten Flugraum“ Das liege auch an der Lage Deutschlands, da viele Verbindungen anderer Länder über Deutschland führen würden, sagte Lütke Daldrup. Die Verspätungen lägen nur zu fünf Prozent an der Infrastruktur der Airports.

Die Dienstleister des Flughafens, die für die Gepäckabfertigung zuständig seien, hätten ihre Abläufe verbessert und mehr Personal eingestellt. „Hundertprozentig funktioniert es nie. Aber die Prozesse sind besser geworden“, so Lütke Daldrup. Er verwies darauf, dass nicht der Flughafen, sondern die Airlines für die Gepäckabfertigung zuständig seien. „Sie beauftragen die Bodendienstleister“, sagte Lütke Daldrup. Im Wettbewerb um günstige Flugpreise seien die Airlines offenbar nicht immer bereit, entsprechende Löhne zu zahlen.

Von Torsten Gellner