Eine von vier Modellregionen, die bei der Suche nach einem Atommüll-Endlager untersucht werden soll, reicht bis nach Brandenburg. Die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) stellt nun in einer digitalen Veranstaltungsreihe vom 25. März bis 1. April ihre Methodenentwicklung für den nächsten Schritt bei der Endlager-Suche vor. Um das riesige, von Baden-Württemberg bis Brandenburg reichende Kristallin-Teilgebiet Saxothuringikum geht es bei einem Online-Vortrag am 31. März um 18 Uhr.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger seien eingeladen, sich in die Diskussion einzubringen und so die Endlagersuche aktiv zu begleiten, heiß es. „Wer sich informiert, wer mitredet, kann mitgestalten. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger ein, sich in den vom Bundesamt geleiteten Prozess einzubringen. So können Ihre Hinweise, Bedenken und Einwendungen ins Verfahren eingebracht werden“, sagte Brandenburgs Verbraucherschutzministerin Ursula Nonnemacher (Grüne).

