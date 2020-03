Dieser Mann warnt vor Atommüll-Endlagern in Brandenburg

Potsdam

Nüchtern betrachtet ist das Aktivistenleben des Jochen Stay ein erfolgreiches. Mehr als 30 Jahre lang kämpft der heute 54-Jährige gegen die Atomkraft in Deutschland, ist einer der Hauptkoordinatoren des Protestes im Wendland. Er blockierte Castor-Transporte in Gorleben, schottert Gleise und organisiert Demonstrationen – im Jahr 2010 gingen an einem Tag 50.000 Menschen dank ihm auf die Straße. Kurz darauf steigt Deutschland nach der Katastrophe von Fukushima aus der Atomkraft aus. Jochen Stay ist am Ziel, nach Jahrzehnten als Vollzeitaktivist.

Neun Jahre später steht Stay in einer Mehrzweckhalle in Bad Belzig und redet über die Lagerung von Atommüll. „Wir haben lange gegen diesen Müll gekämpft, aber nun ist er halt leider da“, sagt er, der über ein mögliches Endlager in Potsdam-Mittelmark berichten will. Der Raum ist voll, es mussten zusätzliche Stühle geholt werden. Es interessiert die Bad Belziger, ob in den Tonvorkommen im Kreis einmal Tonnen hochradioaktiven Materials gelagert werden könnten.

Veranstaltung auf Einladung der Grünen Liga Brandenburg

Stay, der mit seiner wilden grauen Lockenmähne und dem Vollbart so sehr an Reinhold Messner erinnert, ist mittlerweile Sprecher des Anti-Atom-Vereins „Ausgestrahlt“. Gekommen ist er auf Einladung der Grünen Liga Brandenburg, die vor kurzem noch gegen die Rodung des Tesla-Waldes klagte. Mit ihr trat er schon einmal vor vier Wochen in Neuruppin auf. Drei weitere Vorträge in Temnitzquell, Brandenburg/Havel und Perleberg sollen folgen. Stay reist durchs Land, warnt vor der Atomkraft und der Lagerung des gefährlichen Mülls in der Mark.

Dabei ist die Suche nach einem Endlager noch längst nicht abgeschlossen. Nachdem der Prozess durch den Bundestag neu aufgestellt worden ist, hat sie sogar gerade erst begonnen. In einem dreistufigen Verfahren gilt seitdem das sogenannte „Prinzip der weißen Landkarte“.

Alle Standorte in Deutschland sind möglich, keiner soll bevorzugt behandelt werden. Auch Bad Belzig ist zur Zeit nicht wahrscheinlicher als ein Salzstock in Niedersachsen oder ein Granitvorkommen in Sachsen. Stay erzählt das alles. Er ordnet ein, er relativiert.

Stay kritisiert eine mangelnde Beteiligung der Bevölkerung

Sein Hauptkritikpunkt ist ein anderer: die aus seiner Sicht mangelnde Beteiligung der Bevölkerung an der Suche. Wenn im Herbst nach Jahren der Suche zum ersten Mal konkrete Standortoptionen genannt werden, wird es für die Menschen in den genannten Regionen erst richtig spannend. Für viele Laien sei das aber zu spät, sich zu informieren, der Wissensvorsprung der Experten zu groß, um ihn aufzuholen. Deswegen müsse man sich jetzt organisieren: „Wer sich nur auf die offizielle Beteiligung verlässt, wird enttäuscht werden“.

Er sagt das alles mit tiefer, dunkler Stimme und ganz ruhig. Gar nicht so, wie man sich einen vorstellt, der über Jahrzehnte der Kopf einer Protestbewegung war. Und so bleibt er auch gefasst, als es direkt nach seinem Vortrag zur Konfrontation kommt. Die Diskussionsrunde mit den Gästen neigt sich schon dem Ende entgegen. Da erhebt sich plötzlich ein junger Mann im dunkelblauen Hemd aus der Mitte der Gäste und stellt sich als Mitarbeiter des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung vor – der übergeordneten Institution also, der Stay seit nunmehr eineinhalb Stunden Intransparenz vorgeworfen hat.

Plötzlich steht ein Mitarbeiter des Bundesamtes auf

Die Zuschauer in den vorderen Reihen drehen sich erstaunt um. Jetzt wird es spannend. Doch der junge Mitarbeiter bleibt ausgesucht höflich, preist die geplanten Regionalkonferenzen. Dort hätten an drei Terminen alle zivilgesellschaftlichen Akteure einer in Frage kommenden Region Zeit und Möglichkeit sich zu äußern.

Plötzlich steht ein Mitarbeiter des kritisierten Bundesamtes auf: Ralf Behn vom Bundesamt für die Sicherheit in der Nuklearen Entsorgung. Quelle: Thomas Wachs

Als er fertig ist, drehen sich die Köpfe wieder und Stay ist am Zug. Doch wer jetzt ein Donnerwetter, einen Sturm der Entrüstung erwartet, hat in der vergangenen Stunde nicht aufgepasst. Stay reagiert kühl. Sein Ton ist eine Spur zynischer aber noch immer besonnen. Detailliert listet er auf, warum die Konferenzen für ihn keine ausreichende Beteiligungsform seien: Die Termine zu wenige, die Zeit zu knapp, die Beschlüsse der Konferenzen nicht bindend. Dann macht er weiter im Thema, widmet sich der nächsten Frage. Jemand, der 30 Jahre gegen Atomkraft gekämpft hat, lässt sich durch so einen Zwischenfall nicht aus der Ruhe bringen. Dass Stay auf Argumente statt auf emotionale Überwältigung setzt, ist an diesem Abend sein wohl wirkungsvollster Trumpf. Er spielt nicht mit der Angst der Leute. Er nennt nüchtern seine Bedenken – und ist deswegen umso glaubhafter für das Publikum.

Die Lösung des Umweltaktivisten ist problematisch

Das Szenario, das ihm als Lösung vorschwebt, ist dennoch problematisch. Stay wünscht sich Protest gegen den Regierungsplan. Er möchte, dass die derzeitige Suche scheitert – damit ein neuer, tatsächlich partizipativer Prozess gestaltet werden könne. „Ich glaube, dass mehr Mitbestimmung zu mehr Sicherheit führt“. Im Austausch aller Bürger solle dann ein Standort gefunden werden, der am „wenigsten unsicher“ sei: „Und dieser Ort darf dann nicht an dem Widerstand der Bevölkerung scheitern“. Im Bad Belziger Publikum bezweifeln an diesem Abend einige, dass das wirklich möglich ist.

Von Ansgar Nehls