Potsdam

Es war keine Liebes-Hochzeit, es war von Anfang an ein Zweckbündnis: Vor zweieinhalb Jahren haben SPD, CDU und Grüne eine Koalition besiegelt, die unter der Überschrift „Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit – Ein neues Kapitel für Brandenburg“ steht.

Die Zusammenarbeit verlief bisher weitgehend reibungslos. Doch innerhalb der Kenia-Koalition treten in jüngster Zeit immer wieder Sollbruchstellen in der Energiefrage auf. Dass sich die kohlekritischen Grüne und mit der kohlefreundlichen SPD öffentlich über die Frage streiten, ob man nun früher (2030) oder später wie im Kohlegesetz verabredet aus der Kohle aussteigt (2038), gehört dabei fast schon zur Folklore.

„Werden unseren Lebensstil ändern müssen“

Wie sehr die Positionen innerhalb der Koalition auseinandergehen und dass es dabei auch um grundlegende Überzeugungen geht, wurde nun deutlich, als der Landtag unter dem Eindruck des Angriffs auf die Ukraine über die Energiepolitik debattierte.

Der Fraktionsvorsitzende Benjamin Raschke kündigte dabei Großes an: „Wir werden Sie entlasten, direkt im Portemonnaie“, versprach er. Mit „wir“ meinte er aber nicht die Landesregierung, sondern die Ampelkoalition im Bund, die zeitgleich ihr Entlastungspaket vorlegte. Raschke schwört die Brandenburger aber auch darauf ein, dass die fetten Jahre nun vorbei sein könnten. „Wir werden alle unseren Lebensstil ändern müssen, denn wir leben alle über unsere Verhältnisse“, sagt er.

Durch den Umstieg auf erneuerbare Energien würden die Energiekosten sinken, verspricht Raschke. Außerdem würden Handwerksbetriebe, die heute unter immensen Dieselpreisen leiden, profitieren von der Energiewende, die nun mit Vollgas umgesetzt werden müsse: Denn all die Wärmepumpen, Solardächer und Windräder müssen ja von irgendwem eingebaut und gewartet werden.

Antwort auf Putins Rubel-Schwenk: Erneuerbare ausbauen

Die jüngste Ankündigung des Kreml-Chefs Wladimir Putin, sich die Gaslieferungen künftig nur noch in Rubel bezahlen zu lassen, sieht Raschke nur als Ansporn für die Öko-Agenda: „Wir müssen das noch energischer angehen“, sagte er.

Raschke räumte auch ein, dass Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) seine Anfang des Jahres im Entwurf vorgelegte Energiestrategie 2040 noch einmal überarbeiten und an die Vorgaben des Bundes anpassen müsse, und dass er dies, wie es mehrfach gefordert worden war, auch mit der Klimastrategie abstimmen müsse, die gerade im Hause von Umweltminister Axel Vogel (Grüne) erarbeitet wird.

CDU-Frau Ludwig übernimmt Oppositionsrolle

Wie eine Retourkutsche aus der Opposition folgte dann eine Antwort auf Raschkes Rede: Die Grünen hätten sich die Energiewende seit jeher schön geredet, Windenergie würde derzeit keine sichere Energieversorgung bieten, die Energiewende dürfe nicht zur Ideologie werden. Das sagte aber niemand aus der Opposition, sondern die CDU-Wirtschaftspolitikerin Saskia Ludwig. Fossile Brennstoffe dürfe man nicht verteufeln, argumentierte sie und verwies auf Möglichkeiten der CO2-Abscheidung. Ludwig erntete konsternierte Gesichter auf Seiten der Grünen, Kopfschütteln bei der SPD – und Applaus aus von AfD und Freien Wählern.

Clemens Rostock (Grüne) intervenierte bei Ludwigs Rede: Er müsse sich schon sehr wundern, schließlich seien die Grünen in den vergangenen zehn Jahren überhaupt nicht in der Regierung gewesen. Die Strompreise seien derzeit nicht so hoch wegen der Energiewende, sondern wegen der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. „Das war wirklich hanebüchen“, sagte er an die Adresse von Ludwig. „Sie haben ja gesehen, wer hier gerade geklatscht hat.“

Steinbach schreibt an Habeck

Die SPD-Energiepolitikerin Britta Kornmesser forderte, Kurs zu halten beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Der AfD-Fraktionsvizechef Steffen Kubitzki sagte, 100 Prozent erneuerbare Energien werde es in Deutschland niemals geben. Der Linke-Politiker Andreas Büttner forderte, dass im Bund ein Sondervermögen von 100 Millionen Euro für den Ausbau erneuerbarer Energien aufgelegt wird, nicht für den Ausbau der Bundeswehr. Und der Freie-Wähler-Abgeordnete Philip Zeschmann warnte, auf fossile Energien zu verzichten.

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach nimmt innerhalb der Koalition eine Vermittlerposition ein. Er ist Anhänger der Energiewende, setzt auf moderne Technologien wie Wasserstoff, hält aber die Kohle als Brücke in gerade in unsicheren Zeiten für unabdingbar.

In einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) appellierte er, die beiden Kraftwerksblöcke E und F in Jänschwalde nicht wie geplant stillzulegen, sondern länger in der Sicherheitsreserve zu belassen.

Einziger heimischer Energieträger, der in ausreichenden Mengen zur Verfügung steht, ist die Braunkohle“, schrieb Steinbach an Habeck. „Auch wenn die Verstromung der Braunkohle zu hohen CO2-Belastungen führt, ist zum jetzigen Zeitpunkt die Verringerung der Importabhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen vordringlich.“

Von Torsten Gellner