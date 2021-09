Potsdam

Es geht um die Zukunft der Kohle- und Stahlregionen Brandenburgs, wenn sich das Land im Rahmen der Energiewende von der Nutzung fossiler Brennstoffe verabschiedet hat. Im Fokus steht aber ebenso die Klimapolitik und wie die Erderwärmung mit ihren auch uns heimsuchenden Auswirkungen in beherrschbaren Grenzen gehalten werden kann. Damit hängt wiederum zusammen, wie Mobilität künftig verantwortbar organisiert werden kann. All das scheint der brandenburgische Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) im Sinn zu haben, wenn er von der Zukunft der Wasserstofftechnologie, vom „Wasserstoffland“ Brandenburg spricht.

„Das ist ein großes Potenzial und Brandenburg kann hier Vorreiterregion werden", sagt der gelernte Chemieingenieur. Laut einer Studie könnten allein aus dem nötigen Anlagenbau rund 7000 hochwertige Industriearbeitsplätze hierzulande entstehen. Um das umzusetzen, hat Steinbach sich mit den Ländern Sachsen und Sachsen-Anhalt zusammengetan und plädiert mit seinen Ministerkollegen dort für einen raschen Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft.

Im Mittelpunkt steht der sogenannte grüne Wasserstoff, gewonnen im Rahmen der Elektrolyse aus Wasser mit Hilfe des Einsatzes erneuerbarer Energien. Als Alternative empfehlen Experten aber auch sogenannten türkisen Wasserstoff, den etwa der Chemiekonzern BASF über die thermische Spaltung von aus Erdgas gewonnenem Methan herstellen will. Als weiteres Produkt entsteht hierbei fester Kohlenstoff.

Dem Wirtschaftsminister schwebt teilweise eine Art Kreislauf vor: Der bei der Produktion von türkisen Wasserstoff anfallende feste Kohlenstoff ist zusätzlich noch in der Aluminium-, Stahl-, Chemie- oder Bauindustrie oder als Graphitersatz für Batteriematerialien einsetzbar. Der produzierte Wasserstoff wiederum kann fossile Energieträger wie Kohle, Öl und Erdgas ersetzen und als zumindest hier saubere Energiequelle bei der Strom- und Wärmeerzeugung, in der Industrie und Mobilität eingesetzt werden. Die entstehende Prozesswärme ließe sich zudem umgekehrt wieder zur Wasserstoffproduktion nutzen.

Auch Nordstream 2 könnte zum Einsatz kommen

Auch die Bundesregierung hat unlängst beschlossen den Energieträger im Rahmen einer „Nationalen Wasserstoffstrategie“ mit Investitionen in Höhe von neun Milliarden Euro marktfähig zu machen. Damit nicht genug: Wasserstoff ist auch Teil des Zukunftsmodells zur Fertigstellung der eigentlich für den Erdgastransport vorgesehenen umstrittenen Ostsee-Pipeline Nordstream 2. Die EU wiederum rechnet im Rahmen ihrer als Teil des sogenannten Green deal geplanten Wasserstoff-Allianz mit kumulierten Investitionen rund um den Energieträger bis 2050 in Höhe von bis zu 470 Milliarden Euro.

Das chemische Element wird derzeit wie eine Art Patentrezept gehandelt, im Rahmen des Pariser Klimaabkommens eingegangene Verpflichtungen einzulösen. Die Verlockungen sind in der Tat groß: Mit grünem Wasserstoff, der mit erneuerbaren Energien erzeugt wurde, können zum Beispiel die Stahl- und die Chemieindustrie ihre CO2-Emissionen deutlich verringern. Darüber hinaus können Wasserstoff-Kraftstoffe im Rahmen von Elektromobilität nicht nur im Individual- sondern auch im Transportverkehr in der Luft, zu Wasser sowie auf Schiene und Straße einen wichtigen Beitrag zur Emissionsminderung leisten. Auch die saisonale Speicherung erneuerbar gewonnenem Stroms könnte perspektivisch ein wichtiges Anwendungsfeld von grünem Wasserstoff sein.

„Langfristig wird ein großer Teil des in Deutschland verbrauchten Wasserstoffs aber importiert werden müssen“, gibt Rainer Quitzow zu bedenken, der am Potsdamer Institut für Nachhaltigkeitsforschung (IASS) eine Forschungsgruppe zu den politischen Dimensionen einer globalen Wasserstoffwirtschaft leitet. Angesichts der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten sei eine Deckung des Bedarfs durch heimische Erzeugung eher unrealistisch. Beim möglichen Import geht es nicht nur um die Beziehungen zu Russland und den USA sowie die Berücksichtigung des Konfliktpotenzials in der Ukraine. „Auch der Handel innerhalb der EU wird eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise Portugal plant die Verschiffung von grünem Wasserstoff nach Rotterdam“, so Quitzow. Der Forscher spricht vor diesem Hintergrund von der Notwendigkeit einer abgestimmten „Wasserstoffaußenpolitik“.

Grün, blau, grau und türkis

Zur gebotenen Sensibilität im politischen Terrain tritt eine gewisse Verwirrung, was die sich nach der Produktionsweise richtenden Farbbezeichnung des Wasserstoffs angeht. Es wird unterschieden zwischen grünem, blauem, grauem, türkisenem und mittlerweile schon gelbem Wasserstoff. Während der grüne – durch die Elektrolyse von Wasser hergestellt – eine wirkliche Alternative zur Energiegewinnung aus fossilen Trägern darstellen könnte, kommen die anderen nicht ohne Erdgas als Basis aus.

Auch deshalb ist Wasserstoff in Sachen Nachhaltigkeit nicht ganz unumstritten. „Für eine grüne Technologie sollte Wasserstoff aus Wasser, zum Beispiel über seine elektrolytische Spaltung, hergestellt werden“, sagt etwa der habilitierte Chemiker Martin Bülow. Ansonsten helfe er „weder beim Klimaschutz noch volkswirtschaftlich, sondern schadet Deutschland doppelt“, meint auch Marcel Keiffenheim, von Greenpeace Energy. Sinnvoll könne daher nur ein Ausbaupfad für grünen Wasserstoff sein, sind sich nicht nur Bülow und Keiffenheim einig. Ähnliches ist auch von anderen Umweltschutzorganisationen, wie dem WWF zu hören. Aber auch dieses grüne Prinzip sei „extrem“ kostenintensiv und vom Wirkungsgrad was den Einsatz von Energie zur Produktion betrifft, wenig effektiv, so Bülow. Nicht zuletzt macht die Form der Produktion grünen Wasserstoffs ausgerechnet Süßwasser, um das es schon heute zwischen einzelnen Staaten teils kriegerische Auseinandersetzungen gibt, noch mehr „zu einem teuren Rohstoff“. Sein Fazit: „Die Nationale Wasserstoffstrategie wirkt unfertig und fragwürdig.“

