Potsdam

Die Energiewende wird ein Kraftakt, das ist die Botschaft der neu verfassten Energiestrategie des Landes bis 2040. Der Umbau wird das Land verändern – ein Weiterwursteln verbietet sich. Denn man ist in den vergangenen zehn Jahren nicht annähernd so weit gekommen, wie man gehofft hatte.

Die Hausaufgaben sind nicht erledigt

Der CO2-Ausstoß sank viel langsamer als gedacht. Gleichzeitig werden der Siegeszug des Elektroautos sowie die Herstellung von Wasserstoff mittels Photosynthese enorme Mengen zusätzlichen Stroms erfordern. Doch der soll nicht mehr in Kohlekraftwerken produziert und auch nicht aus dem Ausland importiert werden, wo die Energiekonzerne noch auf Atomstrom setzen. Deswegen wird man in Brandenburg Dächer, Brachen, Autobahnrandstreifen und Industriehallen mit Solarenergie-Anlagen zupflastern. Gleichzeitig wird die Windkraft mehr Stellflächen im Land beanspruchen, die Türme werden noch höher in den Himmel wachsen – sonst ist die Abkehr aus der CO2-Wirtschaft nicht machbar.

Industrie braucht noch mehr Strom

Das Vorhaben ist umso ambitionierter, als die Landesregierung eine Reindustrialisierung des Landes befördert, wo sie nur kann. Das heißt: Eine boomende Wirtschaft soll noch mehr Strom einsparen – man darf getrost von einer kleinen industriellen Revolution sprechen. Die wird es nicht zum Nulltarif geben.

Von Ulrich Wangemann