Entlassener Drogendealer erscheint überraschend im Gericht

Potsdam

Die Entlassung eines hochverdächtigen mutmaßlichen Drogendealers aus der Untersuchungshaft hatte im August für Empörung gesorgt: Weil das Ermittlungsverfahren angeblich unverhältnismäßig lang dauerte, setzte das Oberlandesgericht ( OLG) den 64 Jahre alten Polen mit griechischem Pass auf freien Fuß – obwohl in seinem Auto 60 Kilogramm Heroin gefunden worden waren. Gestern nun begann der Prozess. Zur Überraschung vieler Beobachter erschien der Angeklagte tatsächlich im Landgericht Frankfurt (Oder). Viele in der Justiz hatten damit gerechnet, dass der Angeklagte im Ausland untertaucht, weil ihn eine hohe Haftstrafe erwartet.

Heroin im Marktwert von sieben Millionen Euro

Laut Gerichtssprecher Jasper Schüler-Dahlke hat der Angeklagte, der nach eigenen Angaben nur den griechischen Pass besitzt, zugegeben, im Januar mit seinem Auto das Heroin mit einem geschätzten Marktwert von sieben Millionen Euro von Polen nach Deutschland gebracht zu haben – es sollte weiter in die Niederlande transportiert werden. Der Mann gab zu, gewusst zu haben, welche Art Fracht er in seinem präparierten Fahrzeug beförderte.

Staatsanwaltschaft bietet Angeklagtem Rabatt an

Staatsanwaltschaft und Verteidigung haben sich nach Angaben des Gerichtssprechers auf Initiative der Strafverfolger darauf verständigt, einen Teil der Anklage fallen zu lassen, wenn der Drogenhändler bei seinem Geständnis bleibt. Für die 60 Kilogramm soll er mindestens siebeneinhalb, höchstens aber achteinhalb Jahre in Haft müssen. Dafür verzichtet die Staatsanwaltschaft auf die Anklage wegen neun weiterer Fälle von Kurierfahrten, die dem Mann zur Last gelegt werden. Insgesamt gehen die Ermittler nämlich derzeit davon aus, dass es zehn Kurierfahrten mit insgesamt gut 600 Kilogramm Heroin gab. Die Straferwartung wäre also ungleich höher.

Schon am Mittwoch könnte der Prozess zu Ende gehen. Der Angeklagte hat zugesagt, auch am zweiten Prozesstag erscheinen zu wollen.

Der Fall hatte im Wahlkampf besonders viel Beachtung gefunden, weil Kritiker der rot-roten Regierung die Entlassung als Resultat einer knauserigen Personalpolitik an Gerichten und Staatsanwaltschaften sahen. Ministerpräsident Dietmar Woidke dagegen hatte sich wütend nach dem OLG-Spruch geäußert und gesagt, die Freilassung widerspreche dem Rechtsempfinden der meisten Menschen – und dem gesunden Menschenverstand. Daraufhin hatte es Kritik gehagelt – Woidke habe die richterliche Unabhängigkeit nicht geachtet.

Von Ulrich Wangemann