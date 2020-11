Potsdam/Müncheberg

Sie sind älter als die Dinosaurier. „Die Eintagsfliegen gab es schon vor 333 bis 355 Millionen Jahre“, schwärmt der Direktor des Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg (Märkisch-Oderland), Thomas Schmitt. Als derzeitiger Vorsitzender des Kuratoriums für das seit 1999 ausgerufene „ Insekt des Jahres“ hat Schmitt zwar selbst ein kräftiges Wörtchen bei der Auswahl mitzureden. Doch die am Freitag ausgerufene Ephemera danica, die Dänische Eintagsfliege, war nicht einmal sein eigener Vorschlag. Aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das bis zu zwei Zentimeter lange Insekt mit den auffälligen schwarze Flecken auf den Flügeln nun der Star des Jahres 2021.

„Ich fand die Idee super“, sagt Schmitt. „Das Insekt des Jahres soll ja auch auf die Vielfalt der Insektenwelt aufmerksam machen.“ Und den meisten Laien sei zum Beispiel nicht bekannt, dass Eintagsfliegen eine eigene, uralte Insektenordnung bildeten, „so wie die Schmetterlinge oder die Käfer“. In Mitteleuropa gibt es heute etwa 140 Arten der Eintagsfliege.

Anzeige

Eine Fliege, die als Larve lebt

Die Dänische Eintagsfliege eigne sich besonders als Repräsentant dieser Ordnung, weil sie auch einen einzigartigen Lebenszyklus habe, sagt Schmitt. Die meiste Zeit ihres Daseins, nämlich ganze zwei Jahre, verbringt sie als Larve am sandigen Grund von Gewässern. In dieser Zeit mache sie bis zu 30 Häutungen durch - so viele wie keine andere Insektengruppe.

„Und dann hat sie in ihrer Entwicklung noch eine weitere Besonderheit“, sagt Schmitt. „Nach dem Larvenstadium häutet sie sich ohne Puppe.“ Aus der Larve krieche das fast fertige erwachsene Fluginsekt. Das häute sich dann sofort noch einmal und sei dann die fliegende erwachsene Eintagsfliege. Dieser nur noch vier Tage dauernde Zustand diene tatsächlich nur der Fortpflanzung: „Das Vollinsekt ist nur da für Sex und Eierlegen“, sagt Schmitt. Wie alle Eintagsfliegen hat auch die Dänische Eintagsfliege weder brauchbare Mundwerkzeuge noch einen funktionsfähigen Darm. Sobald sie das Fortpflanzungsgeschäft erledigt hat, stirbt sie den Hungertod.

Nicht zuletzt solle die Wahl des Insekt des Jahres auch ein umweltpolitisches Signal sein, sagt Schmitt. Und auch hier punkte der Kandidat des Jahres 2021: „Die Dänische Eintagsfliege braucht relativ naturnahe Gewässer“, sagt Schmitt. In einem mit Gülle oder Schlamm zugeschütteten oder gar mit Chemie vergifteten Wasser kann die Larve nicht überleben. Dagegen sein ein klares sandiges märkisches Bächlein ein ideales Lebensumfeld. „Die Dänische Eintagsfliege kann auch ein Signal für die Qualität der Gewässer sein.“ Dass sie auch in Brandenburg häufig vorkommt spricht insofern für das Land.

Umweltminister Vogel interessiert sich für das Insekt

Kein Wunder also, interessiert sich auch Umweltminister Axel Vogel (Grüne) für die Dänische Eintagsfliege und war am Freitag bei der Verkündigung des „Preisträgers“ mit dabei. „Für unser Insekt des Jahres 2021 existiert glücklicherweise keine akute Gefährdung“, teilte Vogel mit, der Schirmherr der Aktion „ Insekt des Jahres“ ist und sich laut Schmitt zum ausgewählten Tier sehr kundig gemacht hat. Auch der Umweltminister wies darauf hin, dass Dänische Eintagsfliegen auf ökologisch intakte Gewässer mit ausreichendem Sauerstoffgehalt angewiesen sind.

Die Dänische Eintagsfliege heißt übrigens keineswegs so, weil sie etwa in Dänemark besonders oft vorkäme oder gar dort heimisch wäre. Tatsächlich ist die Ephemera danica, die auch Große Eintagsfliege genannt wird und wie alle Eintagsfliegen mit den Libellen verwandt ist, in ganz Europa verbreitet. Nein, die Dänische Eintagsfliege heißt schlicht so, weil sie erstmals im Jahre 1764 von dem 1730 in Kopenhagen geborenen dänischem Zoologen Otto Friedrich Müller genau beschrieben wurde. Aber dieses und noch viel mehr kann man erfahren, wenn man sich nun mit dem in Brandenburg ausgerufenen „ Insekt des Jahres 2021“ etwas näher beschäftigt.

Von Eva Krafczyk, Rüdiger Braun