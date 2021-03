Potsdam

Kommt doch Bewegung in den festgefahrenen Streit zwischen staatlichen Stellen und der ehemaligen preußischen Herrscherfamilie, den Hohenzollern, um ihre ehemaligen Besitztümer?

Unmittelbar nach der Entscheidung des Berliner Abgeordnetenhauses vom Donnerstag, dem Senat eine harte Linie in Verhandlungen mit der Familie vorzuschreiben, ging Hohenzollern-Chef Georg Friedrich mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit. Er setze weiter auf eine außergerichtliche Einigung, sagte der in Potsdam lebende Ur-Ur-Enkel von Kaiser Wilhelm II. „Ich habe immer betont, dass ich zu großen Zugeständnissen bereit bin, um die Kunstgegenstände für die Öffentlichkeit zu erhalten“, so Prinz von Preußen. Er fügte hinzu: „Ich freue mich über die Verantwortung, zu den großen Leihgebern in Berlin zu gehören.“

„Stehe zur historischen Verantwortung“

Bereits seit den 1950er Jahren habe sein Großvater Prinz Louis Ferdinand den staatlichen Museen im damaligen West-Berlin bedeutende Kunstgegenstände aus seiner privaten Kunstsammlung unentgeltlich zur Verfügung gestellt. „Auch ich fühle mich dieser Tradition verpflichtet“, schreibt der Haus-Chef.

Er versicherte zugleich, seine Familie stehe „unabhängig von der Eigentumsthematik zur historischen Verantwortung des Hauses Hohenzollern.“ Die Zeit von 1930 bis 1935 sei „in politischer und moralischer Sicht der Tiefpunkt unserer fast 1000-jährigen Familiengeschichte“ gewesen. Daher unterstütze er „ausdrücklich eine kritische Aufarbeitung durch Historikerinnen und Historiker.“ Auch wolle er künftig „transparent über den Gegenstand und den Fortschritt der Gespräche zur Sicherung unseres gemeinsamen Kulturgutes zu informieren.“

Es geht um 15.000 Kunstgegenstände

Der Hohenzollern-Familienvorstand führt weiter aus, es gehe in den Verhandlungen mit Berlin, Brandenburg und dem Bund „unter anderem darum, die seit fast 30 Jahren ungeklärten Eigentumsfragen an rund 15.000 Kunstgegenständen abschließend zu regeln“. Dabei sei „nur für einen Teil der Kunstwerke (...) die Frage relevant, welche Rolle mein Urgroßvater Wilhelm Prinz von Preußen, der frühere Kronprinz, in der Endphase der Weimarer Republik gespielt hat.“

Georg Friedrich, dessen Anwalt kürzlich mit dem Abzug von Leihgaben aus der Region gedroht hatte, fügte seiner insgesamt in versöhnlichem Ton gehaltenen Stellungnahme hinzu: „Mit über 350.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr gehört unser Familienstammsitz, die Burg Hohenzollern, zu den beliebtesten privaten Museen in Deutschland.“ Sie befindet sich in Baden-Württemberg.

Von Ulrich Wangemann