Potsdam

Im Streit mit den Hohenzollern um Entschädigungsforderungen des ehemaligen preußischen Herrscherhauses hat der Brandenburger Landtag am Donnerstag die Volksinitiative „Keine Geschenke den Hohenzollern“ abgelehnt. Die Koalitionsfraktionen sowie die AfD stimmten gegen die Initiative.

Diese war von den Linken betrieben worden und wollte das Land auf eine kompromisslose Haltung gegenüber der Familie festlegen. Rund 23.000 Brandenburger hatten die Forderungen unterschrieben. Daraufhin musste sich der Landtag damit befassen.

Die Koalition aus SPD, CDU und Grünen beschloss dagegen einen eigenen Entwurf: Die Koalition ist im Vergleich zur Linken zu Verhandlungen in Teilbereichen bereit. Sie befürwortet es, für Leihgaben, die nicht von den Forderungen nach dem Ausgleichsleistungsgesetz von 1994 betroffen sind, neue Leihverträge abschließen. Für die Regierungsfraktionen habe es „Priorität, den freien Zugang zu möglichst vielen Kulturgütern für die Öffentlichkeit sowie für die Forschung zu erhalten“, heißt es in der Entschließung. Damit sichere man diese Güter für Sammlungen. Dabei geht es zum Beispiel um Stücke, die bis zum Zeiten Weltkrieg im ehemaligen Hohenzollernmuseum im Schloss Monbijou in Berlin zu sehen waren.

Mitschuld am Aufstieg Hitlers

Die Koalition erklärt außerdem, dass der Landtag nicht befugt sei, Druck in den gerichtlichen Verfahren zu machen, in denen es um Immobilien (zum Beispiel Schloss Cecilienhof in Potsdam) und deren Einrichtungsgegenstände geht, die im Zuge der Enteignung nach dem Zweiten Weltkrieg in Ostdeutschland eingezogen wurden – dies ist ein eigener Verhandlungsstrang, der getrennt von Güteverhandlungen läuft.

Allerdings halten Koalition wie Linke die Chancen der Hohenzollern in den Gerichtsverfahren für gering, in den Genuss von Entschädigungen zu kommen. Forscher seien sich weitgehend einig, dass die Hohenzollern Hitler erheblichen Vorschub auf seinem Weg zur Macht geleistet haben – damit sei die Familie rechtlich von Rückgaben oder Zahlungen ausgeschlossen.

Linke: Keine Hinterzimmergespräche

Die Linken forderten in ihrer nun abgelehnten Entschließung „umfassende Transparenz über den Gegenstand und Verlauf der bisherigen Vergleichsgespräche“. Dies beinhalte die Offenlegung sämtlicher Forderungen der Familie von Preußen zu Kulturgut, das sich in Brandenburgischen Museen, Depots, Archiven und anderen Orten befindet.

Außerdem wollten die Linken ausdrücklich eine Absage des Landes gegenüber den anfangs von der Adelsfamilie geäußerten Erwartungen erwirken, ein Wohnrecht in dem ein oder anderen Schloss zu erhalten – es ging vor allem um Cecilienhof. Dergleichen stehe gar nicht zur Debatte, sagte der Abgeordnete Michael Schierack (CDU). Deshalb lehne die Koalition eine solche Passage ab.

Einig sind sich Koalitionsfraktionen und Linke in ihrer Kritik am juristischen Vorgehen der Hohenzollern gegen Wissenschaftler und Journalisten. Außerdem wollen Koalition wie Linke ein Mitspracherecht der Hohenzollern bei Ausstellungen verhindern.

Linken-Kulturpolitikerin Isabelle Vandré hob hervor, man habe sich bei der Formulierung des Linken-Antrags an der Haltung der Berliner Regierungskoalition orientiert – der gehöre ja die SPD an. Die märkischen Sozialdemokraten sollten sich an den Parteifreunden aus dem Nachbarbundesland orientieren. BVB/Freie Wähler stimmten dem Linken-Antrag zu.

Ministerin ruft Adelshaus zu Archivöffnung auf

Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) kündigte eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam zu dem Themenkomplex an. In Richtung der Hohenzollern sagte die Ministerin: „Sie sind herzlich eingeladen, sich aktiv einzubringen und Archive zu öffnen – nicht nur für Historiker ihres Vertrauens.“ Das Adelshaus war in der Vergangenheit rechtlich gegen ZZF-Historiker vorgegangen.

Von Ulrich Wangemann