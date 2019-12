Baut Brandenburg einen Grenzzaun gegen die Schweinepest?

Potsdam

Brandenburg will sich mit dem Aufbau eines Schutzzauns entlang der deutsch-polnischen Grenze gegen die näher rückende Afrikanische Schweinepest rüsten. Eine Entscheidung darüber, ob eine solche Anlage vorrübergehend errichtet wird, könnte bereits an diesem Freitag fallen. Das kündigte Verbraucherministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) am Donnerstag im Brandenburger Landtag an.

Am Freitag beraten die zuständigen Veterinäre des Landes und der grenznahen Landkreise über die Schutzmaßnahme, sagte Nonnemacher. „Wir können die Zäune dann schnell einsetzen“, sagte sie. Sie könnten noch in diesem Jahr aufgebaut werden.

150 Kilometer Zaun bevorratet

150 Kilometer Zaunelemente habe das Land bereits bevorratet, weitere Zäune seien bestellt, so Nonnemacher. Der Schutzwall soll entlang der Deichanlagen entstehen. Es sei aber keine dauerhafte Maßnahme. „Das ist etwas völlig anders als der feste Zaun, den Dänemark aufgestellt hat“, betonte Nonnemacher.

Nachdem die Tierseuche wiederholt auf polnischer Seite in Grenznähe aufgetreten war, hatte Brandenburg seine Schutzmaßnahmen intensiviert. So sollen Jäger verstärkt Jagd auf Wildschweine machen und Fallwildproben einschicken. Tierhalter wurden vorsorglich über die Gefahren der Seuche informiert. Außerdem soll mit Drohnen und Wärmebildkameras nach verendeten Wildschweinen gesucht werden.

Von Torsten Gellner