Potsdam

Wer noch unsicher ist, welche Politiker am ehesten zu den eigenen Interessen passen, hat nun neben dem Wahl-O-Mat für Brandenburg noch eine weitere Entscheidungshilfe: Den Kandidaten-Check des unabhängigen Internetportals Abgeordnetenwatch.

Wie stehen Direktkandidaten zu weiteren Geldern für den BER oder dem Kohleausstieg? Wähler können ihre Ansichten zu bestimmten Themen nun unmittelbar mit denen der Kandidierenden des eigenen Wahlkreises vergleichen – um herauszufinden, mit wem man wie häufig übereinstimmt, reicht die Eingabe der eigenen Postleitzahl.

Zu 18 relevanten Themen wie der Wiederansiedelung des Wolfes haben die Direktkandidierenden ihre Standpunkte angegeben und inhaltlich begründet. „Viele Menschen wissen gar nicht, wofür die Kandidierenden in ihrem Wahlkreis persönlich stehen“, erklärt Christina Lüdtke, Projektleiterin von Abgeordnetenwatch. „Wer den Kandidaten-Check durchspielt, geht gut vorbereitet ins Wahllokal.“

So sprechen sich immerhin 62 Prozent der Kandidaten dagegen aus, dass weiterhin öffentliche Gelder in den Bau des Flughafens BER fließen. Die aktuellen Regierungsparteien SPD und Linke sind sich in der Frage nicht einig: Während 71 Prozent der SPD-Kandidierenden weiterhin für den Bau zahlen wollen, sehen dies nur 2 Prozent der linken Direktkandidierenden so – 90 Prozent sind für den Finanzierungsstopp, ebenso wie 76 Prozent der Direktkandidierenden der BVB/Freien Wähler und 83 Prozent der Grünen.

53 Prozent lehnen Kohleausstieg bis 2038 ab

Klare Unterschiede entlang der Parteilinie gibt es auch bei der These, der Kohleausstieg solle wie geplant bis 2038 vollzogen werden. Insgesamt gut die Hälfte der teilnehmenden Direktkandidierenden lehnt den Termin ab (53 Prozent). Ablehnung kommt hierbei vor allem aus der AfD (93 Prozent), den Grünen (88 Prozent), der Linkspartei (76 Prozent) sowie der FDP (74 Prozent). Die Begründungen könnten jedoch unterschiedlicher nicht sein: Während der Termin den linken und grünen Direktkandidierenden viel zu spät ist, wollen AfD und FDP längere Ausstiegszeiten ermöglichen.

„Vor der Wahl dient der Kandidaten-Check als Entscheidungshilfe für die Wahlkabine, nach der Wahl als digitales Wählergedächtnis“, so Christina Lüdtke. „Dann ist interessant zu sehen, ob die Aussagen aus dem Wahlkampf noch zählen.“ Alle 335 brandenburgischen Direktkandidierenden können zusätzlich direkt von den Wählern befragt werden.

Von MAZonline