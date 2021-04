Entsetzen nach Bluttat in Potsdam – und Zweifel an der Schuldfähigkeit

Potsdam

Nach dem gewaltsamen Tod von vier Menschen in einem Wohnheim für Behinderte in Potsdam ist die 51-jährige Tatverdächtige vorerst in die Psychiatrie eingewiesen worden. Die Haftrichterin habe dringende Gründe für eine „eingeschränkte oder vollständige Schuldunfähigkeit“ der Beschuldigten erkannt, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Wilfried Lehmann mit.

Die Verdächtige, die seit langer Zeit in der Behinderteneinrichtung tätig war, wurde in den Maßregelvollzug der Asklepios-Klinik in Brandenburg/Havel überführt. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor Haftbefehl wegen Totschlags beantragt, mit der Option auf Erweiterung auf Mord, sofern sich Mordmerkmale herausstellen. Lesen Sie hier, was Mord und Totschlag unterscheidet.

Vier Tote und eine schwer verletzte Frau

Die Tat hatte sich am Mittwochabend im Thusnelda-von-Saldern-Haus ereignet, das zum diakonischen Oberlinhaus gehört – einer renommierten Einrichtung mit langer sozialer Tradition. Die Polizei war dorthin am Mittwoch gegen 21 Uhr gerufen worden. Die Beamten fanden in der Behinderteneinrichtung vier Tote sowie eine weitere, schwer verletzte Frau.

Für die Staatsanwaltschaft ist das Verbrechen in seiner Drastik außergewöhnlich. „Nach meiner Erinnerung hat es im Bereich der Staatsanwaltschaft Potsdam in den letzten Jahrzehnten keinen Fall gegeben, bei denen ein Mensch so viele andere Menschen getötet hat“, sagte Oberstaatsanwalt Lehmann der MAZ. „Die Opfer werden zurzeit gerichtsmedizinisch untersucht.“

Täterin fuhr zu ihrem Ehemann

Die mutmaßliche Täterin soll nach MAZ-Informationen eine psychische Vorerkrankung haben. Nachdem sie die vier Menschen getötet und eine weitere Person schwer verletzt hatte, fuhr die Frau am Mittwochabend nach Hause, wo sie sich ihrem Mann offenbarte. Der verständigte daraufhin die Polizei, die kurz nach 21 Uhr am Tatort eintraf. Als Tatwaffe kommt ein Messer infrage, wie „Bild“ berichtete.

Die Opfer waren zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 31 bis 56 Jahren. Sie lebten nach Angaben des Oberlinhauses schon lange in der Einrichtung, zwei davon sogar seit ihrer Kindheit, wie Tina Mäueler, Bereichsleiterin Wohnen in den Oberlin Lebenswelten, sagte. Weitere Angaben zum Hergang der Tat wollte der Theologische Vorstand des Oberlinhauses, Matthias Fichtmüller, unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen.

Mitarbeiter unter Schock

Die Mitarbeiter und rund 60 Bewohner der Einrichtung, die deutschlandweit einen guten Ruf genießt, stehen unter Schock. Matthias Fichtmüller sprach von einer „Grenzsituation des Lebens“. Es werde „eine Weile brauchen, bis wir das alles verstehen“, sagte Fichtmüller. „Wenn der ganze Fall juristisch abgeschlossen ist, werden wir trotzdem mit der Wunde leben müssen“, erklärte er.

Im Von-Saldern-Haus leben Menschen mit schweren körperlichen und neurologischen Beeinträchtigungen, darunter auch Unfallopfer. Oberlin-Vorstand Fichtmüller betonte, wie wichtig es jetzt sei, dass das Leben der Bewohner in der Einrichtung weitergehe. In zwei Wochen werde es eine Trauerfeier für die Opfer geben, kündigte er an.

Große Anteilnahme

Für Donnerstagabend ist eine interne Andacht in der Oberlinkirche geplant, an der auch Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) teilnehmen wollte. „Im Oberlinhaus, dessen Arbeit ich sehr schätze, leben insbesondere Menschen, die unseres besonderen Schutzes bedürfen“, erklärte Woidke. „Umso erschreckender ist die Tat.“

Der Fall löste deutschlandweit besondere Bestürzung aus, weil es sich bei den Opfern um Menschen gehandelt hat, die in der Einrichtung eine Zuflucht gefunden hatten. „Es ist eine unfassbare Tat“, sagte der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD). Die Oberlin-Einrichtung stehe in ihrer langen Tradition für aufopferungsvolle Pflege von Menschen für Menschen; dies mache die Tat umso unbegreiflicher.

Von Peter Degener, Torsten Gellner, Nadine Fabian, Ulrich Wangemann