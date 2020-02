Entwarnung: Es gibt keinen Corona-Fall in Neuseddin

Potsdam/Neuseddin

Am Sonntag waren Rettungskräfte bei einem Einsatz in Neuseddin in Schutzbekleidung beobachtet worden. Der Verdacht auf eine Corona-Infektion machte die Runde. Doch nun gibt es Entwarnung.

Bei dem abgeholten Patienten aus Neuseddin nicht bestätigt. „Das Gesundheitsamt hat keinen Verdachtsfall vorliegen“, teilt eine Sprecherin der Stadt Potsdam Montagnachmittag mit.

Am Sonntagabend kam es in der Albert-Schweitzer-Straße in Neuseddin zu einem Einsatz wegen des Verdachts auf eine Erkrankung durch den Coronavirus. Nachbarn schilderten, wie zwei Rettungssanitäter einen Mann aus dem Haus führten und in ein Krankenhaus brachten. Die Sanitäter sollen Schutzanzüge und Mundschutz getragen haben.

Schutzanzüge sind Pflicht

Ein Mitarbeiter der zuständigen Rettungsstelle Brandenburg an der Havel erklärt: „Wenn wir einen Verdachtsfall auf eine akut ansteckende Krankheit haben, ist das reine Vorsichtsmaßnahme.“ Zu diesen zählen auch Tuberkulose und Hirnhautentzündung.

Ein Verdacht auf Corona besteht nur, wenn der Patient in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einem bestätigten Coronapatienten hatte oder im selben Zeitraum in Risikogebieten war und typische Symptome aufweist.

Symptome des Corona-Virus

Das neuartige Coronavirus ist von Mensch zu Mensch übertragbar. Laut Robert-Koch-Institut ( RKI) führt eine Infektion zu Symptomen wie Husten, Schnupfen, Halskratzen und Fieber, einige Betroffene würden auch an Durchfall leiden. Bei einem Teil der Patienten nimmt die Infektion einen schwereren Verlauf und führt zu Lungenentzündungen und sogar zum Tode. „Husten und vor drei Wochen in Asien gewesen sein, reicht aber nicht aus“, sagt der Mitarbeiter der Rettungsstelle.

Liegt ein Verdacht vor, wird ein Schnelltest angeordnet, der spätestens in 24 Stunden ein Ergebnis liefert. Dieser wird aber nur in begründeten Fällen gemacht. Den begründeten Verdacht auf das Corona-Virus konnte weder der Mitarbeiter der Rettungsstelle noch die Stadt Potsdam bestätigen.

Von Jan Russezki