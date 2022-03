Potsdam

Die Pandemie hat das gesellschaftliche Leben ziemlich umgekrempelt – das zeigt die neue Kriminalstatistik für 2021. Wie unter einem Brennglas lässt sich der Zustand des Landes an dem am Sonntag veröffentlichten Zahlenwerk ablesen. Weniger gesellschaftliches Leben bedeutet weniger Gelegenheit zu Straftaten. So niedrig wie im Vorjahr war das Straftatenniveau noch nie – außer zu Hause: Häusliche Gewalt blieb im zweiten Coronajahr ein gewaltiges Problem. Und man muss befürchten, dass nur ein Bruchteil der Taten überhaupt angezeigt wird.

Es kracht an den Konfliktlinien

Gleichzeitig kracht es an den sichtbarsten Konfliktlinien innerhalb der Gesellschaft: Auf Kundgebungen lassen die Unzufriedenen ihre Wut an Polizisten aus. Wie töricht das ist, muss man nicht groß betonen. Zumal das Geschwätz von einer angeblichen Corona-Diktatur hierzulande zunehmend geisteskrank wirkt – muss die doch Welt derzeit zusehen, wie ein echter Diktator tickt (der im Kreml). Hoffentlich dient Putins Krieg gegen die Ukraine wenigstens dazu, den ein oder anderen Wutbürger in Deutschland zu erden.

Polizei vs. Polizeistaat

Die Polizei in Brandenburg verteidigt die Freiheit, schützt Demonstrationen. In Russland knüppelt sie Kritiker nieder. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Zahl der Angriffe auf Polizisten im kommenden Jahr wieder auf Vorkrisenniveau absänke.

Von Ulrich Wangemann