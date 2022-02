Potsdam

Über die innovativen „Entwicklungsachsen“, die strahlenförmig aus Berlin ins Brandenburgische hinausführen sollen, wird schon länger diskutiert – bislang nur in der Theorie. Zuletzt hatte die Potsdamer Staatskanzlei im Sommer vorigen Jahres zwölf dieser Achsen zumindest schon einmal definiert. Sie sollen möglichst im ganzen Land neues Wachstum und Beschäftigung schaffen. Ziel dieser neuen Regionalentwicklung, die noch mit Berlin abgestimmt werden muss, ist auch die digitale Vernetzung von Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und von Kommunen sein – zum gegenseitigen Vorteil.

BTU und Rolls Royce sind mit dabei

Eines der Projekte, das von Anfang an als besonders hoffnungsvoll galt, wird jetzt erstmals konkreter: Von der geplanten Innovationsachse vom Technologiestandort in Berlin-Adlershof über den Spreewald bis nach Cottbus in die Lausitz sind erste Konturen erkennbar. Eine Initiative präsentierte am Montag ein Grundgerüst, wie in diesem Korridor enger zusammengearbeitet werden könnte. Nicht die Konkurrenz, sondern das Gemeinsame und das „Miteinander auf Augenhöhe“ müsse dabei im Vordergrund stehen, betonte Hermann Borghorst von der Stiftung Zukunft Berlin, die Initiator des Projekts ist.

Zu den 35 Unterzeichnern eines entsprechenden Papiers gehören Landräte und Bürgermeister aus Brandenburg und Berlin, Vertreter von Hochschulen, wie der BTU und der Wirtschaft, wie Rolls Royce. Bis zum Sommer soll mit beiden Landesregierungen über ein gemeinsames Management entschieden werden, kündigte Borghorst an. Beide Länder sollten dafür jeweils zwei Mitarbeiter zur Verfügung stellen, so der Wunsch der Stiftung. Hintergrund ist auch, den Strukturwandel in der Lausitz angesichts des Ausstiegs aus der Braunkohleverstromung zu gestalten.

Lausitz Science Park eröffnet am 7. März

Die Präsidentin der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg, Gesine Grande, hofft auf eine enge Kooperation des Lausitz Science Parks, der am 7. März eröffnet werde, auch mit dem Technologiestandort Adlershof. Geschäftsführer Robert Sillmann will mit seinem Park weiter wachsen, stößt aber an Grenzen. Mit Lübbenau verhandelt er aktuell über ein Co-Working-Space. Die Idee: „Mitarbeitende aus Adlershof verlegen ihren Lebensmittelpunkt nach Lübbenau und müssen nicht mehr jeden Tag zum Arbeiten nach Adlershof kommen.“

Von Igor Göldner