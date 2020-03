Potsdam

Frauen in Brandenburg haben im vorigen Jahr rund drei Prozent weniger verdient als Männer. Ihr Stundenlohn lag im Schnitt bei 16,90 Euro brutto, der von Männern bei 17,21 Euro. Damit liegt Brandenburg, was die geschlechtergerechte Bezahlung angeht, auf dem Spitzenplatz. In anderen Ländern ist die Lohnlücke wesentlich größer. In Nordrhein-Westfalen etwa beträgt die Differenz 21 Prozent. In Berlin liegt sie bei 14 Prozent, wie das Landesamt für Statistik Berlin-Brandenburg vor dem Equal Pay Day am 17. März mitteilte.

Deutschlandweit verdienten Frauen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 4,44 Euro rund 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Statistiker beobachteten zudem ein Ost-West-Gefälle: Während der sogenannte Gender Pay Gap in Ostdeutschland sieben Prozent beträgt, liegt er in Westdeutschland bei 21 Prozent.

Frauenministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach von einer guten Nachricht, dass die Lohnungleichheit in Brandenburg so gering sei. „Aber drei Prozent Lohnlücke sind immer noch drei Prozent zu viel“, sagte sie. „Frauen dürfen bei der Bezahlung nicht länger benachteiligt werden.“

Wer Autos repariert bekommt mehr als wenn er Menschen pflegt

Die Gründe für die Lohnlücke seien vielschichtig. Frauen würden zum Beispiel häufiger in sozialen oder personennahen Dienstleistungen arbeiten. „Diese sogenannten ‚Frauenberufe‘ werden noch immer schlechter bezahlt als beispielsweise technische ‚Männer‘-Berufe. Darf unserer Gesellschaft das Reparieren von Autos wirklich mehr wert sein als die Pflege von hilfebedürftigen Menschen?“, fragte Nonnemacher.

Soziale Berufe, in denen hauptsächlich Frauen arbeiten, müssten besser bezahlt werden. Außerdem würden Frauen deutlich häufiger in Teilzeit oder Minijobs arbeiten. „In Führungspositionen – ob in der Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik – sind Frauen noch immer deutlich unterrepräsentiert. Das alles benachteiligt Frauen, mit spürbaren Konsequenzen auch für ihre spätere Rente“, sagte die Ministerin.

Von Torsten Gellner