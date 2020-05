Darum zeigt ein Rentner aus dem Saarland Brandenburgs Ex-AfD-Chef Kalbitz an

Potsdam

Er hat erfolgreich gegen einen antisemitischen Reim des Rappers Kollegah geklagt, ist in Berlin rechtlich gegen den israelfeindlichen Al-Quds-Marsch vorgegangen und hat der evangelischen Kirche eine Debatte über Hitler-Glocken aus der Nazizeit aufgezwungen.

Nun hat der Rentner Gilbert Kallenborn aus Dillingen im Saarland den aus der AfD ausgeschlossene Brandenburger Ex-Parteichef Andreas Kalbitz verklagt: wegen „Betrugs in einem besonders schweren Fall“ und „kriminellen Erschleichens von Steuergeldern über einen längeren Zeitraum“. Per Einschreiben hat Kallenborn die Anzeige an die Generalstaatsanwaltschaft von Brandenburg geschickt – mit Datum 16. Mai.

Anzeige

16.000 Euro Diät pro Monat

Der 66-Jährige nimmt ausdrücklich auf seine jüdische Identität Bezug. Weder als deutscher Staatsbürger noch als Jude werde er es hinnehmen, dass ein Politiker, der wegen seiner Nähe zu rechtsextremistischen Organisationen nie hätte in die AfD aufgenommen werden dürfen, jahrelang hohe Diäten als Abgeordneter genau dieser Partei kassiert habe – in seiner Zeit als Fraktionsvorsitzender sogar die doppelte Diät von rund 16.000 Euro monatlich. Dieses Geld hätten die Steuerzahler aufgebracht.

Weitere MAZ+ Artikel

Andreas Kalbitz bleibt auch als Parteiloser in der Brandenburger AfD-Fraktion. Quelle: dpa

Kalbitz hat aus Sicht von Kallenborn im Aufnahmeverfahren bewusst über extremistische Episoden in seiner Vergangenheit geschwiegen. Die Parteinormen habe Kalbitz damit „gezielt und vorsätzlich verletzt“. Konkret fordert Kallenborn die Aufhebung der Abgeordnetenimmunität von Andreas Kalbitz, der derzeit als Parteiloser in der AfD-Fraktion sitzt – so hatten die Parlamentarier das am Montag mit großer Mehrheit beschlossen.

Nur so könne gegen den AfD-Mann richtig ermittelt werden. Kalbitz soll laut Kallenborn die Diäten zurückzahlen, der ehemalige Fallschirmjäger soll keine Waffen tragen und besitzen dürfen sowie keinen Dienstwagen mehr gestellt bekommen.

Gericht verbot Rapper judenfeindliche Textzeile

Anzeige erstatten kann jeder Bürger. Allerdings hat der Rentner mit einer Reihe spektakulärer Aktionen bereits Erfolg gehabt – und hat sich bislang nicht vor Repressalien wie zerstochenen Reifen oder Kratzern im Autolack einschüchtern lassen.

Im Saarland erreichte er vor dem Saarbrücker Landgericht, dass der Rapper Kollegah seine antisemitische Textzeile „Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen“ nicht bei einem Auftritt in Saarbrücken aufführen durfte. Er müsse es als Jude nicht hinnehmen, dass jemand im Musikgeschäft und auf offener Bühne mit Judenhass Geld verdiene, äußerte Kallenborn. Das Gericht entschied, Kallenborn sei direkt betroffen von der Verächtlichmachung von Juden in dem Lied.

Feldzug gegen Hitler-Glocken und Islamisten

Einen Feldzug gegen so genannte „Hitler-Glocken“, wie sie noch in etlichen evangelischen Kirchen hängen, hat der Deutsche jüdischen Glaubens ebenfalls gestartet. Begonnen hatte es mit einer Glocke aus der Zeit des Dritten Reichs, die im pfälzischen Herxheim am Berg hängt und ein Hakenkreuz sowie die Aufschrift trägt: „Alles fürs Vaterland – Adolf Hitler“.

Solche Glocken gab es als Zeichen der Verbindung der Hitler-treuen „Deutschen Christen“ in der protestantischen Kirche und dem Diktator an vielen Orten – viele baumeln heute noch in den Glockenstühlen. Kallenborn klagte und unterlag zwar, jedoch wird die Glocke heute nicht mehr geläutet. Der Bürgermeister des Orts musste zurücktreten.

Zuletzt ging Kallenborn gegen die israelfeindlichen Al-Quds-Märsche in Berlin vor, auf denen zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen wurde und hinter denen nach Auffassung von Experten maßgeblich die schiitische Hizbollah steckt. In diesem Jahr allerdings fiel der Marsch aus - wegen Corona. Und unter Umständen auch, weil die Bundesregierung der Hizbollah ein Betätigungsverbot für Deutschland erteilte. Kallenborn hält seine Klage aber weiter aufrecht. Im nächsten Jahr drohe ja eine Wiederaufnahme, so der Rentner.

„Kampfkraft“ aus der Zeit im Kibbuz

Was treibt den Mann an? Als Sprachen-Student sei er nach Israel gekommen und dann fünf Jahre dort geblieben – als Arbeiter in einem Kibbuz, erzählt Kallenborn. „Ich habe neben Männern gearbeitet, die tätowierte Nummern auf den Armen trugen.“ Manche hätten mit ihm, dem deutschen Juden, dem „Jecken“, erst nach zwei Jahren geredet, ihm dann aber „bei Tee und trockenen Keksen ihre Fotoalben gezeigt“, sagt der 66-Jährige.

„Was sie erzählt haben, habe ich nie vergessen.“ Aus dem Kibbuz habe er seine „Kampfkraft mitgebracht“. Eine Opferhaltung dürften Juden nicht einnehmen, vor allem nicht im heutigen Deutschland, sagt Kallenborn, der von 2005 Mitglied der WASG/Linken im Saarland war. „Die ganze Republik rückt nach rechts“, da müsse man handeln und nicht noch Rechtsextremisten mit Steuergeld finanzieren.

Brandenburgs Ex-AfD-Chef Andreas Kalbitz war am Freitag vor einer Woche vom Bundesvorstand aus der Partei geworfen, weil er enge Kontakte zur 2008 verbotenen neonazistischen HDJ (Heimattreue Deutsche Jugend) verheimlicht haben soll, außerdem eine Mitgliedschaft bei den Republikanern.

Eine Unvereinbarkeitsliste der AfD regelt, dass Angehörige verfassungsfeindlicher Gruppierungen nicht Parteimitglieder werden können. Damit wird der Rauswurf begründet. Kalbitz entgegnet, er sei nie Mitglied bei der HDJ gewesen, obgleich er deren Veranstaltungen besucht habe. Aus seinem Wirken bei den Republikanern habe er nie ein Hehl gemacht. Der Parteiausschluss sei unrechtmäßig und er werde zivilrechtlich und vor einem Schiedsgericht dagegen vorgehen.

„Wie viele Eintrittsformulare fehlen – hunderte?“

Dazu sagt Gilbert Kallenborn: „Ich war schneller mit der rechtlichen Prüfung!“ Jetzt werde die Staatsanwaltschaft den Fall Kalbitz prüfen – schon aufgrund seiner Anzeige. Die Generalstaatsanwaltschaft in Brandenburg/Havel bestätigte den Eingang des Schreibens. Sprecherin Iris Müller-Lintzen sagte, jeder Bürger könne Anzeigen bei der Generalstaatsanwaltschaft einreichen. Von dort würden sie dann an die zuständigen Staatsanwaltschaften verteilt.

Für den Umstand, dass Kalbitz‘ Anmeldeformular – samt Erklärung/Nichterklärung von politischen Mitgliedschaften angeblich nicht mehr aufzufinden ist, hat Kallenborn nur Spott übrig: „Was ist das für eine Partei, was ist das für eine Buchhaltung, wo man nicht einmal Mitgliedsanträge abheftet?“

Kallenborn fragt weiter: „Sind denn noch mehr Eintrittsformulare verschwunden – nur der von Kalbitz oder ein paar hundert andere auch?“ Und wenn ja: Zu wessen Nutzen? Das alles müsse rechtlich überprüft werden, so Kallenborn. Es gebe eine Menge aufzuklären in dieser Partei.

Lesen Sie auch

Von Ulrich Wangemann